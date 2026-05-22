الرياضة رياضة سعودية

غلوري إن جيزة: أوسيك وريكو جاهزان للمعركة

مرحلة قياس الأوزان شهدت نجاح جميع الملاكمين

أوسيك وريكو وجهاً لوجه قبل النزال المنتظر (رويترز)
اختُتمت، مساء الجمعة، في المتحف المصري الكبير، فعاليات أسبوع الملاكمة المصاحب لحدث «غلوري إن جيزة»، وذلك بإقامة مراسم قياس الأوزان الرسمية للملاكمين المشاركين في البطاقة المرتقبة، التي تشهد، السبت، إقامة واحدة من أبرز الليالي الرياضية العالمية بالقرب من أهرامات الجيزة، وسط حضور إعلامي كبير، وأجواء حماسية عكست حجم الترقب قبل لحظة المواجهات.

وشهدت مراسم قياس الأوزان نجاح جميع الملاكمين المشاركين في اجتياز الأوزان الرسمية المعتمدة لنزالاتهم، ما يؤكد اكتمال جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل دخول الحلبة، وفي مقدمتهم طرفا النزال الرئيسي، البطل الأوكراني أولكسندر أوسيك، والملك الهولندي لرياضة «الكيك بوكسينغ» ريكو فيرهوفن، اللذان يلتقيان في مواجهة استثنائية تجمع بطلاً عالمياً في الملاكمة بأحد أبرز أبطال الرياضات القتالية في العالم.

المستشار تركي آل الشيخ مع مروج النزالات إيدي هيرن خلال المؤتمرات الصحافية للحدث (رويترز)

وجاء اجتياز أوسيك وفيرهوفن للوزن الرسمي ليزيد من حدة الترقب للنزال الرئيسي، خصوصاً أن المواجهة تحمل طابعاً مختلفاً بين خبرة أوسيك الكبيرة داخل حلبات الملاكمة، وسجلّه الحافل كأحد أبرز أبطال الوزن الثقيل، وتحدي فيرهوفن الذي يدخل المواجهة بخلفية قتالية مختلفة، بعدما صنع اسمه كأحد أعظم أبطال «الكيك بوكسينغ»، في اختبار ينتظره جمهور الرياضات القتالية حول العالم.

ولا تقتصر أهمية ليلة «غلوري إن جيزة» على النزال الرئيسي فقط؛ إذ تضم البطاقة عدداً من المواجهات البارزة، من بينها مواجهة حمزة شيراز أمام أليم بيجيتش على اللقب العالمي في وزن السوبر متوسط، إلى جانب مواجهة شخرام غياسوف أمام جاك كاترال، ومواجهة فرانك سانشيز أمام ريتشارد توريس جونيور، إضافة إلى نزالات أخرى تضم أسماء بارزة مثل ميزوكي هيروتا وماي سليمان، ودانيال لابين، وباسم ممدوح، وعمر هيكل، بالإضافة إلى الملاكم السعودي سلطان المحمد، وعدد من الملاكمين المشاركين في البطاقة، بما يمنح الحدث زخماً فنياً وجماهيرياً يتجاوز النزال الرئيسي وحده.

جميع الملاكمين اجتازوا مرحلة قياس الأوزان بنجاح (الشرق الأوسط)

وتحمل البطاقة قيمة إضافية بحضور أسماء من مدارس قتالية مختلفة، تجمع بين الخبرة العالمية والطموح الصاعد، في ليلة ينتظر أن تشهد مستويات عالية من التنافس، خصوصاً بعد أن نجح جميع المشاركين في تجاوز محطة الوزن الرسمية، التي تمثل آخر اختبار تنظيمي وبدني قبل الصعود إلى الحلبة.

الملاكمتان مي سليمان وميزوكي هيروتا قبل قياس الأوزان (رويترز)

ويكتسب الحدث أهميته من كونه يقام في واحد من أكثر المواقع التاريخية شهرة في العالم، بالقرب من أهرامات الجيزة، في مشهد يجمع بين عراقة المكان وقوة المنافسة الرياضية، ويمنح ليلة النزالات طابعاً استثنائياً يتجاوز حدود الرياضة، ليصبح حدثاً عالمياً يجمع بين التاريخ والحضور الجماهيري والإنتاج الرياضي الضخم.

ومن المقرر أن تُنقل النزالات عبر دازن، في ليلة يتوقع أن تحظى بمتابعة عالمية واسعة، خصوصاً مع تصدر أوسيك وفيرهوفن للبطاقة، ووجود عدد من المواجهات القوية التي تمنح الحدث قيمة تنافسية كبيرة.

الشباب يدشن معسكره الخارجي في 15 يوليو

أعلن نادي الشباب عن البرنامج الزمني لإعداد الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، الذي يتضمن مراحل مختلفة تبدأ بالتجمع الداخلي وتنتهي بالعودة إلى الرياض مطلع أغسطس (آب) المقبل.

ووفقاً للجدول المعلن، فسيتجمع اللاعبون يوم 10 يوليو (تموز) في مقر النادي، على أن يخضعوا للفحوص الطبية خلال الفترة من 11 إلى 14 يوليو، ضمن التحضيرات البدنية والطبية التي تسبق انطلاق المعسكر الخارجي.

وسيبدأ الشباب معسكره الإعدادي الخارجي في 15 يوليو، قبل أن تعود البعثة إلى العاصمة الرياض يوم 5 أغسطس، لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعلن النادي خلال الفترة المقبلة تفاصيل المعسكر الخارجي، الذي سيقام في أوروبا، في حين لم تُحسم حتى الآن الوجهة النهائية أو الدولة المستضيفة للمعسكر.

من الدهمش إلى المفرج... ستة أسماء تولت إدارة الأخضر مونديالياً

المفرج يصافح الجوير في معسكر التجمع بالرياض قبل المغادرة إلى أميركا (المنتخب السعودي)
على امتداد مشاركات الأخضر في نهائيات كأس العالم، ظل منصب مدير المنتخب من أهم الركائز الإدارية التي ساهمت في صناعة الاستقرار وتهيئة الأجواء داخل المعسكرات العالمية، إذ تعاقبت أسماء إدارية بارزة ارتبطت بكل نسخة مونديالية، وأسهمت بخبراتها في دعم «الأخضر» خلال أكبر المحافل الكروية.

ففي مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأميركية، الذي شهد الإنجاز التاريخي للمنتخب السعودي ببلوغه دور الـ16 في أول مشاركة مونديالية، تولى فهد الدهمش مهمة إدارة الأخضر والإشراف على الجهاز الإداري، ليكون أحد الأسماء المرتبطة بأهم محطة في تاريخ الكرة السعودية.

وفي نسخة 1998 بفرنسا، حضر أحمد عيد مديراً للمنتخب والمسؤول الأول عن الجوانب الإدارية، مستكملاً مسيرة العمل التنظيمي للأخضر في المحفل العالمي الثاني.

أما في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، فقد تسلم فيصل عبد الهادي مسؤولية إدارة المنتخب، في مرحلة شهدت تحديات فنية وإدارية كبيرة خلال المشاركة الآسيوية المشتركة الأولى في تاريخ كأس العالم.

وفي ألمانيا 2006، قاد فهد المصيبيح الجهاز الإداري للمنتخب السعودي، مستفيداً من خبراته الطويلة داخل الكرة السعودية، في نسخة عاد فيها الأخضر للمشاركة بعد غياب قصير عن الأدوار التنافسية.

ومع عودة المنتخب السعودي إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاماً، ظهر حسين الصادق مديراً للمنتخب في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، حيث لعب دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الإداري ومواكبة التطور الاحترافي للمنتخب خلال المشاركتين الأخيرتين.

واليوم، تتجه الأنظار إلى فهد المفرج الذي سيتولى قيادة الجهاز الإداري للمنتخب السعودي في كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك، في مرحلة جديدة يطمح خلالها الأخضر إلى تحقيق حضور مختلف يواكب تطور الكرة السعودية والمشروع الرياضي الكبير الذي تعيشه المملكة.

وتعكس هذه الأسماء المتعاقبة أهمية الدور الإداري في مسيرة المنتخب السعودي، حيث لم تكن النجاحات مرتبطة بالعمل الفني فقط، بل جاءت أيضاً نتيجة منظومة إدارية متكاملة حافظت على استقرار المنتخب في أكبر البطولات العالمية.

«أم القرى» تتصدر بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم

فريق جامعة أم القرى على منصة التتويج (الشرق الأوسط)
حققت فرق جامعة أم القرى المركزين الأول والثالث في نهائيات بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم 2026، التي اختتمت منافساتها في مدينة جينان الصينية، بمشاركة منتخبات وفرق متخصصة من عشر دول.

وجاء هذا الإنجاز بعد مشاركة تنافسية متميزة، سبقتها مرحلة إعداد ومعسكر تدريبي مكثف خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو (أيار) الجاري، قبل انطلاق المنافسات الرسمية في 21 مايو، التي استمرت حتى 24 مايو، وتوجت فرق الجامعة خلالها بإنجاز عالمي يعكس حضور المملكة القوي في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأظهرت فرق جامعة أم القرى أداءً تقنياً لافتاً خلال دور المجموعات، بعد أن تصدرت الترتيب بسجل خالٍ من الخسائر، قبل أن تؤكد تفوقها في نهائيات الدرجة الأولى، محققة المركزين الأول والثالث بجدارة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم بن ذالنون، مدرب الفرق المشاركة وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والحاسبات بالليث بجامعة أم القرى، إن البطولة شهدت مشاركة منتخبات وفرق طلابية متخصصة من عشر دول مختلفة، مما أوجد بيئة تنافسية عالمية أسهمت في تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وهندسة الأنظمة.

روبوت ضمن الفريق السعودي خلال إحدى المباريات (الشرق الأوسط)

وأضاف أن التجربة مثلت فرصة نوعية للاحتكاك بالممارسات الدولية المتقدمة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الهندسية المستخدمة في تطوير الروبوتات البشرية الرياضية، مبيناً أن المشاركة لم تقتصر على جانب التنافس، بل أسهمت في بناء خبرات عملية متقدمة لدى الطلبة، وتنمية مهارات العمل الجماعي، وحل المشكلات، والتطوير التقني تحت ظروف تنافسية عالية.

وأكد الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية أن هذا التتويج يعكس تميز الكوادر الوطنية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، ويأتي ثمرة للدعم المستمر لبيئات الابتكار في الجامعات السعودية، بما يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية المتخصصة، ويجسد قدرة الشباب السعودي على مواكبة التطورات العالمية في علوم الروبوت والبرمجة.

