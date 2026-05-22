غلوري إن جيزة: أوسيك وريكو جاهزان للمعركة

اختُتمت، مساء الجمعة، في المتحف المصري الكبير، فعاليات أسبوع الملاكمة المصاحب لحدث «غلوري إن جيزة»، وذلك بإقامة مراسم قياس الأوزان الرسمية للملاكمين المشاركين في البطاقة المرتقبة، التي تشهد، السبت، إقامة واحدة من أبرز الليالي الرياضية العالمية بالقرب من أهرامات الجيزة، وسط حضور إعلامي كبير، وأجواء حماسية عكست حجم الترقب قبل لحظة المواجهات.

وشهدت مراسم قياس الأوزان نجاح جميع الملاكمين المشاركين في اجتياز الأوزان الرسمية المعتمدة لنزالاتهم، ما يؤكد اكتمال جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل دخول الحلبة، وفي مقدمتهم طرفا النزال الرئيسي، البطل الأوكراني أولكسندر أوسيك، والملك الهولندي لرياضة «الكيك بوكسينغ» ريكو فيرهوفن، اللذان يلتقيان في مواجهة استثنائية تجمع بطلاً عالمياً في الملاكمة بأحد أبرز أبطال الرياضات القتالية في العالم.

المستشار تركي آل الشيخ مع مروج النزالات إيدي هيرن خلال المؤتمرات الصحافية للحدث (رويترز)

وجاء اجتياز أوسيك وفيرهوفن للوزن الرسمي ليزيد من حدة الترقب للنزال الرئيسي، خصوصاً أن المواجهة تحمل طابعاً مختلفاً بين خبرة أوسيك الكبيرة داخل حلبات الملاكمة، وسجلّه الحافل كأحد أبرز أبطال الوزن الثقيل، وتحدي فيرهوفن الذي يدخل المواجهة بخلفية قتالية مختلفة، بعدما صنع اسمه كأحد أعظم أبطال «الكيك بوكسينغ»، في اختبار ينتظره جمهور الرياضات القتالية حول العالم.

ولا تقتصر أهمية ليلة «غلوري إن جيزة» على النزال الرئيسي فقط؛ إذ تضم البطاقة عدداً من المواجهات البارزة، من بينها مواجهة حمزة شيراز أمام أليم بيجيتش على اللقب العالمي في وزن السوبر متوسط، إلى جانب مواجهة شخرام غياسوف أمام جاك كاترال، ومواجهة فرانك سانشيز أمام ريتشارد توريس جونيور، إضافة إلى نزالات أخرى تضم أسماء بارزة مثل ميزوكي هيروتا وماي سليمان، ودانيال لابين، وباسم ممدوح، وعمر هيكل، بالإضافة إلى الملاكم السعودي سلطان المحمد، وعدد من الملاكمين المشاركين في البطاقة، بما يمنح الحدث زخماً فنياً وجماهيرياً يتجاوز النزال الرئيسي وحده.

جميع الملاكمين اجتازوا مرحلة قياس الأوزان بنجاح (الشرق الأوسط)

وتحمل البطاقة قيمة إضافية بحضور أسماء من مدارس قتالية مختلفة، تجمع بين الخبرة العالمية والطموح الصاعد، في ليلة ينتظر أن تشهد مستويات عالية من التنافس، خصوصاً بعد أن نجح جميع المشاركين في تجاوز محطة الوزن الرسمية، التي تمثل آخر اختبار تنظيمي وبدني قبل الصعود إلى الحلبة.

الملاكمتان مي سليمان وميزوكي هيروتا قبل قياس الأوزان (رويترز)

ويكتسب الحدث أهميته من كونه يقام في واحد من أكثر المواقع التاريخية شهرة في العالم، بالقرب من أهرامات الجيزة، في مشهد يجمع بين عراقة المكان وقوة المنافسة الرياضية، ويمنح ليلة النزالات طابعاً استثنائياً يتجاوز حدود الرياضة، ليصبح حدثاً عالمياً يجمع بين التاريخ والحضور الجماهيري والإنتاج الرياضي الضخم.

ومن المقرر أن تُنقل النزالات عبر دازن، في ليلة يتوقع أن تحظى بمتابعة عالمية واسعة، خصوصاً مع تصدر أوسيك وفيرهوفن للبطاقة، ووجود عدد من المواجهات القوية التي تمنح الحدث قيمة تنافسية كبيرة.