نادي ضمك: تحديات مالية هبطتنا إلى «يلو»

في محاولة لاحتواء غضب جماهير النادي، بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى «يلو»، أصدرت إدارة ضمك بيانا إعلامياً رفعت من خلاله «خالص الشكر والتقدير للأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، على دعمه المستمر وحرصه الدائم على دعم أندية المنطقة وتمكينها من تحقيق مستهدفات منطقة عسير».

وقالت في البيان: «كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى وزارة الرياضة على دعمها ومتابعتها المستمرة لتعزيز الاستقرار المؤسسي والمالي في الأندية الرياضية، وإلى جماهير نادي ضمك وأبناء منطقة عسير الأوفياء، وإلى الداعمين المخلصين لهذا الكيان، وتتقدم الإدارة باعتذارها الصادق عن هبوط الفريق، مؤكدة إدراكها الكامل لحجم المسؤولية، ولما يمثله النادي من قيمة رياضية واجتماعية لأبناء المنطقة كافة، والمحبين على وجه الخصوص».

وأضافت: «لقد مرت المرحلة الماضية بجملة من التحديات المالية والإدارية والفنية التي تطلبت العمل على معالجة العديد من الملفات وتعزيز الاستقرار المالي والإداري والفني للنادي، بما يحفظ استدامته ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا وتنافسية، وتدرك الإدارة أن جماهير ضمك كانت تستحق أكثر، وأن دعمها وموقفها الصادق مع النادي في أصعب الظروف سيبقى دافعًا لنا للعمل بكل مسؤولية من أجل عودة تليق بهذا الكيان وجماهيره». مؤكدة أنها بدأت فعليًا العمل على إعداد خطة متكاملة للمرحلة المقبلة، ترتكز على إعادة بناء الفريق وتعزيز الجوانب الفنية والإدارية والمالية، بما يسهم في عودة النادي إلى مكانه الطبيعي وتحقيق تطلعات جماهيره. وسيظل مصلحة نادي ضمك فوق كل اعتبار، بدعم جماهيره وأبناء منطقة عسير والداعمين الأوفياء لهذا الكيان.