رسمياً... فيليكس أفضل لاعب في الدوري السعودي

فاز البرتغالي جواو فيليكس، نجم النصر، بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين، ضمن جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين المقدمة من مجموعة روشن، وذلك بعد المستويات اللافتة التي قدمها مع فريقه خلال الموسم.

ونجح فيليكس في تسجيل 20 هدفاً، إلى جانب صناعته 13 هدفا، ليسهم في قيادة النصر إلى التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، ويؤكد حضوره بوصفه أحد أبرز نجوم الموسم.

كما فاز البرتغالي خيسوس بجائزة أفضل مدرب، بعد الموسم المميز الذي قدمه ونجاحه في فرض بصمته الفنية خلال المنافسات وقيادته للنصر للفوز بلقب الدوري السعودي لاول مرة منذ 2019.

وحصد مصعب الجوير جائزة أفضل لاعب سعودي، تقديراً لما قدمه من مستويات لافتة ومساهمات مؤثرة مع فريقه طوال الموسم حيث سجل 6 أهداف وصناعة 11 هدفا..

وفاز عبدالعزيز العليوة بجائزة أفضل لاعب واعد، بعد بروزه اللافت خلال الموسم ونجاحه في تثبيت اسمه بين أبرز المواهب السعودية الصاعدة.