بينتو لـ«الشرق الأوسط»: دعم جماهيرنا قادنا للقب

أعرب البرازيلي بينتو، حارس مرمى النصر، عن فخره واعتزازه الكبير بالمساندة الجماهيرية التي يحظى بها الفريق، واصفاً الدعم الذي يقدمه عشاق «العالمي» بالأمر المذهل الذي يدفع اللاعبين دائماً نحو تقديم الأفضل والمضي قدماً لتحقيق الإنجازات.

وتوج النصر بطلا للدوري السعودي للمرة الـ11 في تاريخه وبطلاً لدوري المحترفين للمرة الرابعة بعد الفوز على ضمك برباعية مقابل واحد.

️ | بينتو حارس مرمى فريق #النصر مرتدياً البشت يتحدث لـ«الشرق الأوسط» — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) May 21, 2026

وقال بينتو، الذي ظهر في لقطة لافتة مرتدياً «البشت» السعودي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أود أن أقول شكراً لكم جميعاً، شكراً جزيلاً لكم على مؤازرتنا ومتابعتنا الدائمة في كل مكان».

وحول انطباعه عن الأجواء الجماهيرية وتأثيرها على اللاعبين داخل أرضية الملعب، أفاد: «إنها أجواء مذهلة للغاية، ونحن نتلقى الكثير من الدعم الرائع والمساندة القوية من الجماهير؛ نحن حقاً نحب هذا الشغف، ودعونا نمضي معاً نحو الأمام، شكراً لكم».