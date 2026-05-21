الحسن لـ«الشرق الأوسط»: المهم إسعاد مدرجات النصر  

أبدى علي الحسن، لاعب وسط النصر، سعادته الغامرة بتحقيق لقب الدوري بعد موسم شاق ومثقل بالصعوبات امتدت فيه المنافسة حتى الأنفاس الأخيرة، مؤكداً أن إسعاد المدرج النصراوي كان هو المطلب الأهم والدافع الأكبر لجميع اللاعبين طوال مشوار البطولة.

وقال الحسن في تصريحات خاصة لـ «الشرق الأوسط»: اللهم لك الحمد والشكر؛ لقد تعبنا واجتهدنا كثيراً طوال العام، واليوم بعد عناء طويل نجحنا في الظفر باللقب وإسعاد جماهيرنا الوفية، وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة لنا، فالحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا وتوج جهودنا بالنجاح.

وحول وتيرة المنافسة المحمومة والتركيز الذي كان عليه الفريق، أوضح: بطولة الدوري هذا الموسم كانت صعبة للغاية ومعقدة إلى آخر لحظة، ولكن ربي أكرمنا باللقب، وجزى الله جماهيرنا كل خير على وقفتهم ومساندتهم.