العمري لـ«الشرق الأوسط»: منذ بداية الدوري شعرت أنه للنصر

أبدى عبد الإله العمري، مدافع النصر، سعادته البالغة بحسم لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد صراع محتدم مع الهلال امتد حتى الرمق الأخير من البطولة.

وقال العمري في تصريحات خاصة لـ «الشرق الأوسط»: «اللهم لك الحمد والشكر، هذا المنجز هو نتاج تعب ومجهود موسم كامل شاق لم يُحسم حتى الجولة الأخيرة، وبإذن الله يكون القادم أفضل وأجمل للفريق».

وحول ثقته في نيل اللقب واللحظات الحاسمة في مشوار البطولة، أوضح: «في كل مواجهة خضناها هذا الموسم كنت أشعر في داخلي أن الدوري سيكون من نصيب النصر، ولكن هذه الثقة تأكدت وتحولت إلى واقع الليلة، فلله الحمد والمنة».

واختتم العمري تصريحه : «التتويج بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي يمثل لي الكثير بلا شك».

وتفوّق النصر على أعلى حصيلة انتصارات للفريق خلال موسمٍ واحد بدوري المحترفين بعدما حقق 28 انتصارًا هذا الموسم، متجاوزًا رقمه السابق 26 انتصارًا في موسم 2023-24، كما خرج بشباك نظيفة في 17 مباراة متجاوزًا رقمه السابق 16 مباراة في موسم 2022-23.