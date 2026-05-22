«أبطال أوروبا للسيدات»: برشلونة وليون يتصارعان على اللقب

تلتقي أساطير كرة القدم الأوروبية، من الماضي والحاضر، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات السبت.

وسوف تكون مباراة برشلونة الإسباني وأولمبيك ليون الفرنسي، في العاصمة النرويجية أوسلو هي المرة الرابعة خلال ثمانية مواسم التي يتنافس فيها الفريقان على اللقب القاري المرموق، والأولى منذ أن قامت مالكة ليون، ميشيل كانغ، بتغيير اسم النادي.

وفي ظل النظام الجديد للمسابقة، تقاسم الفريقان صدارة ترتيب مرحلة الدوري بالبطولة القارية، المكونة من 18 فريقاً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

كما حافظ كل فريق على سجله خالياً من الهزائم في المسابقات المحلية خلال الموسم الحالي، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الرباعية.

وقالت نادين كيسلر، مديرة كرة القدم النسائية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والتي فازت بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع فولفسبورغ الألماني، قبل أن يبدأ ليون سلسلة من خمسة ألقاب متتالية بالبطولة: «ربما يكون هذان الفريقان هما الأعظم على مر التاريخ».

ويعتبر هذا هو النهائي السادس على التوالي لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا للسيدات، والسابع في ثماني سنوات، في حقبة تألقت فيها نجمتا خط الوسط الهجومي الرائعتان أيتانا بونماتي وأليكسيا بوتياس.

وفي المقابل، يعود ليون للظهور في المباراة النهائية، بفضل تألق نجمتيه ويندي رينار وآدا هيغربرغ، قائدة الفريق ومسجلة الهاتريك على التوالي، عندما تغلب الفريق الفرنسي على برشلونة 4 / 1 في نهائي نسخة عام 2019.

ويضفي هذا التنافس مزيداً من التشويق على مقاعد البدلاء بين الفريقين اللذين يعرفان بعضهما بعضاً جيداً.

وفاز جوناتان جيرالدز، مدرب ليون، بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات مرتين متتاليتين مع برشلونة عندما كان مدرب الفريق الكاتالوني الحالي، بير روميو، ضمن مساعديه.

ويعود برشلونة للظهور في النهائي بعد عام واحد من حرمانه من تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي إثر خسارته صفر / 1 أمام آرسنال الإنجليزي.

وبدأ برشلونة الموسم الحالي ببعض المشاكل في ظل فقدان الفريق بعضاً من لاعباته بسبب استمرار معاناة النادي من مشاكل مالية، حيث تسعى الإدارة للالتزام بالحدود التي فرضتها رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للرجال.

وعلى أرض الملعب، فقد فرض برشلونة هيمنته مجدداً، حيث احتفظ بلقب الدوري الإسباني قبل مرحلتين على النهاية، محققاً 27 فوزاً مقابل خسارة وحيدة في مبارياته الـ28 التي خاضها في البطولة، وحقق فارق أهداف مذهل بلغ 118+ هدفاً.

وتلقى برشلونة هزيمته الوحيدة في البطولة المحلية هذا الموسم، حينما خسر صفر / 1 أمام ريال سوسييداد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

كما توج برشلونة بلقبي كأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تصدره ترتيب مرحلة الدوري، قبل أن يطيح بكل من غريمه التقليدي ريال مدريد وكذلك بايرن ميونخ الألماني في مشواره نحو النهائي.

ويعتبر برشلونة المرشح الأبرز للفوز بلقبه الأوروبي الرابع بعد أعوام 2021 و2023 و2024، علما بأن لقبه الأخير في البطولة جاء بعد فوزه 2 / صفر على ليون في النهائي.

وفي المقابل، رى ميشيل كانغ، مالكة نادي ليون، أن الفريق حقق نجاحاً كبيراً في موسمه الأول تحت قيادة مدربه جيرالدز.

وتصدر ليون ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم المنتظم دون هزيمة، كما توج بكأسين محليتين، ولم يتبقَّ له سوى مباراة الغد في أوسلو، ونهائي الدوري الفرنسي على ملعبه يوم الجمعة المقبل ضد باريس إف سي.

وتلقى ليون هزيمتين فقط طوال الموسم، حيث خسر خارج ملعبه ذهاباً أمام فولفسبورغ وآرسنال بدور الثمانية وقبل النهائي على الترتيب بدوري الأبطال، لكنه تمكن من المضي قدماً في البطولة، بعدما تمكن من تعويض تلك الخسارتين إياباً على ملعبه.

وفي حال فوز ليون بمباراتيه المتبقيتين في الموسم الحالي، سوف تحصل ويندي رينار، قائدة الفريق، على لقبها التاسع بدوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي، كما ستحصل على لقبها الـ19 في الدوري الفرنسي.

وتبلغ المدافعة الأسطورية 35 عاماً، وهي أكبر سنا من مدربي الفريقين، فالمدير الفني لليون، جيرالدز، يبلغ من العمر 34 عاما، بينما يبلغ روميو، المدير الفني لبرشلونة، 32 عاماً.

وفيما يتعلق بالجوائز المالية، يخصص النظام الجديد لمرحلة الدوري بالبطولة القارية، في ظل اتفاقية بث المباريات على منصة «ديزني بلس»، 26 مليون يورو لصندوق جوائز دوري أبطال أوروبا، والذي سيوزع على 74 نادياً.

أما نسخة الرجال، فسوف توزع حوالي 2.44 مليار يورو على 36 نادياً هذا الموسم.

وحصل برشلونة حتى الآن على 1.455 مليون يورو من «يويفا»، بينما حصل ليون على مبلغ أقل بـ10 آلاف يورو من الفريق الإسباني لحصوله على المركز الثاني في ترتيب الدوري، بفارق الأهداف خلف منافسه.

يشار إلى أن الفائز باللقب غداً سيحصل على مكافأة قدرها 500 ألف يورو، بينما ينال الخاسر 300 ألف يورو.