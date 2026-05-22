الملك يختار المحاربين... كيف تحولت قائمة النرويج للمونديال إلى حدث ملكي أبهر العالم؟

لم يكن إعلان قائمة منتخب النرويج لكأس العالم 2026 حدثاً عادياً؛ فبدلاً من مؤتمر صحافي تقليدي أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قرر الاتحاد النرويجي لكرة القدم أن يمنح المناسبة طابعاً تاريخياً، عبر ظهور ملك النرويج هارالد الخامس، في فيديو خاص أعلن خلاله أسماء اللاعبين الـ26 الذين سيحملون آمال البلاد في أول مشاركة مونديالية منذ 28 عاماً. وقد تحولت الفكرة خلال ساعات إلى واحدة من أكثر طرق إعلان القوائم تداولاً وإشادة حول العالم.

الصحافة النرويجية أشادت بكون الحدث «لحظة وطنية» أكثر من كونه إعلان قائمة، فوصفت صحيفة «VG» الحدث بأنه مناسبة وطنية استثنائية، مشيرة إلى أن الفيديو الملكي أُنتج بسرية تامة بالتعاون بين الاتحاد النرويجي لكرة القدم والقنوات الكبرى في البلاد، وتم عرضه بالتزامن عبر عدة منصات إعلامية. كما أبرزت الصحيفة كلمات الملك التي تحدث فيها عن انتظار النرويجيين الطويل للعودة إلى كأس العالم، بعد غياب استمر منذ نسخة 1998. وركزت التغطيات المحلية على البعد العاطفي للحدث أكثر من الجانب الفني، باعتبار أن جيلاً كاملاً من النرويجيين لم يعش مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم، وأن ظهور الملك منح المناسبة طابعاً وطنياً جامعاً يتجاوز كرة القدم نفسها. قبل الإعلان بيوم، وصفت «VG» الحدث المنتظر بأنه «إحساس» أو «ظاهرة» في بلدة كيركينير الصغيرة، مسقط رأس المدرب ستاله سولباكن، حيث جرى تنظيم احتفال جماهيري خاص لمتابعة الكشف عن القائمة. كما أشارت إلى أن فكرة الفيديو السري كانت محاطة بإجراءات مشددة لمنع تسريب الأسماء مسبقاً. أما صحيفة «أفتنبوستن» فاعتبرت أن ظهور الملك إلى جانب سولباكن في فيديو احتفالي منح الإعلان «هيبة رسمية» تتناسب مع أهمية الحدث، وهو أول مونديال تخوضه النرويج منذ 28 عاماً. كما ركزت على رمزية مشاركة المؤسسة الملكية في مناسبة رياضية بهذا الحجم.

وعالمياً، وصفت وكالة «رويترز» الحدث بأنه «إعلان فريد» تم تقديمه بواسطة ملك النرويج عبر فيديو مسجل مسبقاً، مؤكدة أن الحدث جذب الانتباه الدولي بقدر ما جذبت القائمة نفسها الاهتمام، خصوصاً مع الجدل الذي سبق اختيار الحارس الشاب ساندر تانغفيك.

هيئة «بي بي سي» خصصت مساحة للحديث عن الطريقة غير التقليدية التي أعلن بها المنتخب النرويجي قائمته، مشيرة إلى أن الملك ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن الأسماء، وهو أمر نادر جداً في كرة القدم الدولية الحديثة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نشر بدوره مادة خاصة عن قائمة النرويج، ما ساهم في انتشار الفيديو عالمياً، واعتُبر الإعلان جزءاً من الاحتفال بعودة منتخب يتمتع بشعبية كبيرة بفضل نجومه، وعلى رأسهم إيرلينغ هالاند، ومارتن أوديغارد. الإجماع في التغطيات النرويجية والدولية كان أن الاتحاد النرويجي نجح في تحويل إعلان قائمة المنتخب من إجراء روتيني إلى قصة وطنية متكاملة. فالحدث لم يكن مجرد إعلان أسماء، بل احتفال بعودة بلد كامل إلى المسرح العالمي بعد غياب 28 عاماً، وبداية رحلة جيل ذهبي يقوده هالاند وأوديغارد، تحت رعاية رمزية من الملك نفسه. ولهذا السبب تصدرت «القائمة الملكية» عناوين الصحف في النرويج وخارجها، وأصبحت واحدة من أكثر أفكار الإعلان ابتكاراً في تاريخ كأس العالم الحديث.