رغم وجوده بقائمة المونديال... نوير خارج نهائي كأس ألمانيا للإصابة

أعلن نادي بايرن ميونيخ أن حارس مرماه وقائده مانويل نوير سوف يغيب عن نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، السبت، أمام شتوتغارت بسبب إصابة في عضلة ربلة الساق.

وذكر بايرن، الجمعة، أن نوير لن يكون ضمن تشكيلة الفريق للمباراة النهائية للمسابقة التي ستقام في العاصمة الألمانية برلين، «بسبب مشكلة في ربلة ساقه اليسرى».

ومن المقرر أن يتولى يوناس أوربيغ حراسة مرمى بايرن، عوضاً عن نوير، كما حدث في وقت سابق من هذا العام عندما غاب الحارس المخضرم أيضاً بسبب مشاكل في عضلة ربلة الساق.

وبدأت مشاكل نوير الأخيرة في نهاية الأسبوع الماضي، وتم استبداله خلال المباراة الأخيرة من الدوري الألماني ضد كولن. ولم يتدرب طوال الأسبوع بعد ذلك.

ويأتي هذا الخبر بعد يوم واحد من تأكيد يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، عودة نوير إلى منتخب «الماكينات» للمشاركة في كأس العالم 2026، علماً بأن الحارس الفائز بالمونديال عام 2014، أعلن اعتزاله اللعب الدولي قبل عامين.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، خلال فعالية نظمتها صحيفة «بيلد 100 شبورت» في برلين: «لا يمكن لنوير اللعب غداً، لكن مشاركته في كأس العالم ليست مهددة».

وأضاف: «ليس من المنطقي إشراكه أمام شتوتغارت مع خطر تعرضه لإصابة أشد. لهذا السبب قررنا جميعاً استبعاده من المباراة النهائية، مهما كان الأمر صعباً على مانو».

ويذكر أن بايرن توج بكأس ألمانيا 20 مرة، وهو البطل التاريخي للمسابقة، لكنه يصل إلى النهائي لأول مرة منذ ست سنوات، وبعد فوزه بالدوري الألماني، يسعى الفريق البافاري لتحقيق ثنائية محلية أخرى هذا الموسم.

وفيما يتعلق بمواجهاته مع شتوتغارت، حامل لقب كأس ألمانيا، فقد فاز بايرن بتسع من أصل 10 مواجهات أقيمت بينهما في كأس ألمانيا، كما انتصر في جميع اللقاءات الثلاثة التي جمعت الفريقين هذا الموسم، حيث لعبا في مباراة السوبر الألماني مطلع الموسم الحالي، قبل أن يخوضا مباراتيهما في الدوري الألماني (بوندسليغا).