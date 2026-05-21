إيمانويل: الفيحاء قدم مباراة كبيرة أمام الهلال

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الفيحاء، أن فريقه قدم مواجهة قوية أمام الهلال رغم الخسارة، مشيراً إلى أن اللاعبين أظهروا شخصية كبيرة بعد الهدف المبكر الذي استقبله الفريق.

وقال بيدرو إيمانويل خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «بعد الخسارة من ضمك بنتيجة سيئة، حاولنا الظهور بمستوى أفضل وطموح أعلى، لكن الهدف المبكر كان من الممكن أن يفقدنا الأمل، إلا أننا عدنا وقدمنا مباراة جميلة».

وأضاف: «قدمنا مباراة كبيرة أمام الهلال، وحاولنا تسجيل هدف التعادل، والأهم أننا حققنا مركزاً رائعاً هذا الموسم».

وحرص المدرب البرتغالي على توجيه الشكر إلى جميع العاملين داخل النادي، قائلاً: «أحب أن أشكر كل العاملين في النادي على ما قدموه طوال الموسم».

ورفض بيدرو إيمانويل الإجابة عن سؤال أحد الإعلاميين بشأن إمكانية استمراره مع الفيحاء في الموسم المقبل أو رحيله، مكتفياً بعدم التعليق على مستقبله مع الفريق.