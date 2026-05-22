الهلال في إجازة... والمعسكر الخارجي ينطلق 15 يوليو

أعلن نادي الهلال عن برنامجه الإعدادي الصيفي بعد نهاية منافسات البطولات والمسابقات المحلية؛ حيث منح لاعبيه إجازة تبدأ من يوم الجمعة وحتى 30 يونيو (حزيران) المقبل، على أن يعاودوا التدريبات في الأول من يوليو (تموز) المقبل في مقر النادي، إذ سيجري حينها جميع اللاعبين فحوصات طبية وبدنية شاملة بعد عودتهم من الإجازة، قبل أن ينطلق المعسكر الإعدادي الخارجي الذي سيمتد لـ20 يوماً من 15 يوليو (تموز) وحتى 4 أغسطس (آب) تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.
وخرج الزعيم من الموسم المنصرم بلقب واحد فقط، عبر تحقيقه كأس الملك، فيما فشل في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ولقب الدوري السعودي للمحترفين الذي تُوّج به غريمه التقليدي النصر، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني «الهلال».