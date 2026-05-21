كونسيساو: اسألوا نور والمنتشري وإدريس عن «المستقبل»!

أبدى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد، استياءه من الخسارة أمام القادسية بنتيجة 5 - 1، مؤكداً أن ما حدث في المواجهة يعكس حصاد موسم كامل من الظروف والمشكلات التي واجهت الفريق، مشيراً إلى أن الاتحاد حقق هدفه بالوصول إلى الملحق الآسيوي، لكن ليس بالطريقة التي كان يطمح لها.

وقال كونسيساو في المؤتمر الصحافي: «نعرف صعوبة المواجهة قبل لعبها، ولكن لا أستطيع تفسير سيناريو المواجهة، جميع ما حصل طوال الموسم من سوء حظ حصل اليوم. الهدفان الثاني والثالث بينهما أقل من دقيقة، كل شيء سلبي حصل لنا وكل شيء إيجابي حصل لهم، لا يوجد تفسير».

وأضاف: «حققنا هدفنا بالوصول للملحق، ولكن ليست هذه الطريقة التي أردناها، ما حدث لا يمكن تفسيره».

وردّ المدرب البرتغالي على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن تراجع الاتحاد واستبعاد حامد الغامدي، قائلاً: «بالنسبة لما حدث اليوم هو حصاد موسم كامل لعديد الأمور لأن كل فترة يحدث شيء، واجهنا القادسية في الدور الأول وكانت مواجهة تنافسية لكن انظر من كان لدينا، كان لدينا بيرجوين بنزيمة كانتي دومبيا فابينهو، اليوم أنهيت المواجهة بماريو ميتاي ومحمد فلاتة فقط، المسؤولية على الجميع، وكل شخص يتحمل مسؤولية مهامه. قبل مواجهة الاتفاق الماضية شراحيلي تدرب معنا وبعدها غاب واليوم غاب وهذا مثال بسيط».

وعن مستقبله مع الاتحاد، قال كونسيساو رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «السؤال ممتاز، ولكن تستطيع توجيه السؤال للكابتن محمد نور وحمزة إدريس وحمد المنتشري، وأنا سعيد بما قدمته وعملت باحترافية، لكن هل الجميع لديهم الطموح والرغبة لوصول الاتحاد للمستوى العالي الذي يستحقه؟ هنا السؤال».

وحول التوصيات التي قدمها للموسم المقبل، أوضح: «التقرير لدي جاهز وليس للاعبين فقط سواءً أكملت أو لا، لدي تقرير كيف كنا نحضّر للمواجهات ويوم المباراة وجميع التفاصيل وطريقة اللعب أيضاً، كل شيء موجود بالتقرير».

واختتم المدرب البرتغالي حديثه قائلاً: «أشكركم بصفتكم صحافة، كنتم معي في كل مواجهة، وأعرف ظروف عملكم، وأشكر المملكة ونادي الاتحاد، وللأسف الشديد المهمة لم تكن صعبة، ولكن المؤلم أنه كان بأيدينا لقبان بالمتناول، كنا نريد تحقيق واحدة منها كأس الملك ودوري أبطال آسيا. أردنا إسعاد الجماهير وأقدم اعتذاري، وكونوا واثقين بأنني قدمت كل ما أملك لإسعادكم».