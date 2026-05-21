عوار لجماهير الاتحاد: لم أتهرب من المسؤولية... أنا مريض!

أعلن نادي الاتحاد غياب لاعبه حسام عوار عن مواجهة القادسية في الجولة الختامية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد تعرضه لالتهاب في اللوزتين وارتفاع درجة الحرارة، حيث استدعت الحالة تلقي اللاعب رعاية طبية بالمستشفى.

وقال اللاعب عبر حسابه في منصة «إكس » إنه حرص دائماً على الوجود مع الفريق في مختلف الظروف، مؤكداً أنه شارك في مباراة الشباب الأخيرة رغم معاناته من المرض، نظراً لأهمية المرحلة التي يمر بها الفريق.

وأوضح عوار أن حالته الصحية تدهورت عقب المباراة، ما استدعى نقله إلى المستشفى بسبب بعض المضاعفات، مشيراً إلى أنه يعاني المرض منذ ثلاثة أيام ولم يتمكن من خوض التدريبات خلال هذه الفترة، الأمر الذي يجعله غير جاهز بدنياً وتنافسياً للمشاركة في مباراة الغد.

وأكد عوار أنه أراد توضيح الحقيقة لجماهير النادي، مشدداً على أنه لم يتهرب يوماً من مسؤولياته، وأن كل من يعرفه يدرك حجم الحب والاحترام والالتزام الذي يحمله تجاه النادي وجماهيره ومدينة جدة.

واختتم عوار تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق ما زال أمامه هدف يجب تحقيقه جماعياً، متعهداً بمواصلة تقديم كل ما لديه من أجل قميص الاتحاد حتى النهاية.