إيمانويل يودع الفيحاء... والمديهيم: صنعوا هوية جديدة لنا

قال البرتغالي بيدرو ايمانويل مدرب فريق الفيحاء أنه فخور بالفترة التي عمل فيها بالنادي والنتائج التي تحققت تحت قيادته للفريق في المنافسات الكروية السعودية.

جاء ذلك خلال حديثه لوسائل الإعلام بعد نهاية مباراة فريقه الأخيرة هذا الموسم بالخسارة من الهلال بهدف دون مقابل.

وبين أن الفريق تقدم في الموسم المنصرم للمركز العاشر في جدول الترتيب مبينا أن لقي كل الدعم من الإدارة بقيادة الرئيس توفيق المديهيم الذي وصفه بالصديق أكثر مما هو رئيس للنادي.

وكان بيدرو يتحدث وبجانبه رئيس الفيحاء في الليلة الأخيرة التي سيعمل فيها الطرفان سويا في ظل العروض العديدة التي تلقاها المدرب من عدة أندية محلية وخارجية.

️ | بيدرو إيمانويل مدرب الفيحاء لـ«ممثلي وسائل الإعلام»:- عشت لحظات جميلة في الفيحاء، الإدارة كانت داعمة بصورة مستمرة، في كافة الأوقات الإيجابية والعصيبة، سأخرج بذكريات جميلة مع النادي، وهذه حياة المدربين. — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) May 21, 2026

وبين إيمانويل أن الوقفة الإدارية معه كانت في كل الأوقات ولم تكن مقتصرة على الأوقات الإيجابية، بل حتى في الأوقات الصعبة التي مر بها مع الفريق ووجد كل الدعم والمساندة.

وشدد مدرب الفيحاء على الأجواء الإيجابية التي عاشها مع نادي الفيحاء كان له دور فيما تحقق خلال قرابة العامين مبينا أنه استمتع بهذه التجربة بعد كل الثقة التي نالها من قبل مجلس الإدارة مشيرا إلى أنه سيخرج بذكريات جميلة من هذا النادي واصفا حاله بأنه كحال كل المدربين من حيث التجارب العملية التي يخوضونها.

من جانبه علق توفيق المديهيم على حديث المدرب ايمانويل بالقول: أشكر ايمانويل على كل ما قدمه للفيحاء , حينما تحدثت معه للمرة الأولى آمن وطاقمه المساعد بالمشروع وعملوا بكل جد معنا وصنعوا هوية جديدة للفيحاء.

وكان الفيحاء قد أنهى الموسم بالمركز العاشر بعد أن جمع 38 نقطة بعد أن كان في الموسم الذي سبقه في المركز 13 برصيد 36 مما يعني تقدمه 3 مراكز وابتعاده مبكرا أيضا عن حسابات الهبوط.