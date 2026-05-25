مغادرة «الأخضر» إلى أميركا… العويس أول الواصلين والمفرج يحيي الناشئين

«الأبطال.. إن شاء الله نستقبلكم بعدين مثل ما استقبلتمونا»... بهذه العبارة افتتح فهد المفرج مشهد مغادرة المنتخب السعودي إلى الولايات المتحدة الأميركية، وسط أجواء حماسية جمعت نجوم «الأخضر» بمواهب واعدة من فئة تحت 14 عاماً في صالة الطيران الخاص.

ووصلت بعثة الأخضر إلى صالة المغادرة عند الساعة 1:32 مساءً بتوقيت الرياض، قبل موعد الرحلة بأقل من نصف ساعة، يتقدمها فهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب الذي تم تعيينه مؤخراً، الذي حرص على السلام على الإعلاميين، كما وجّه تحية خاصة للاعبي منتخب الناشئين من فئة تحت 14 عاماً الموجودين في الصالة، قائلاً لهم: «الأبطال... إن شاء الله نستقبلكم بعدين مثل ما استقبلتمونا».

مصعب الجوير وعبد الإله العمري (الشرق الأوسط)

وشهدت الصالة حضور عدد من اللاعبين الناشئين مواليد 2011، بعضهم من أكاديمية مهد، وآخرون من أندية أخرى، حيث تفاعل نجوم المنتخب الأول معهم بصورة لافتة، وحرصوا على التقاط الصور وتوقيع القمصان.

وتقدم الحارس محمد العويس لاعبي المنتخب لدى وصولهم، فيما تبادل اللاعبون وأعضاء الأجهزة المختلفة التحية مع لاعبي الناشئين، يتقدمهم قائد المنتخب سالم الدوسري الذي وقّع عدداً من القمصان والتذكارات.

سلطان مندش بجوار نواف العقيدي (الشرق الأوسط)

كما شهدت صالة المغادرة تحية خاصة جمعت المهاجمين صالح الشهري وعبد الله الحمدان، اللذين سبق أن لعبا معاً في الهلال، وسط أجواء ودية بين أفراد البعثة قبل المغادرة.

وكان آخر الواصلين رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الذي حرص كذلك على تحية الناشئين والإعلاميين، ولكن رئيس اتحاد كرة القدم اكتفى بالتحية دون الإدلاء بأي تصريحات، فيما اسُتقبلت البعثة بالقهوة السعودية والتطيب بالعود في أجواء احتفالية معتادة.

ناصر الدوسري والبريكان في صالة الطيران الخاص بالرياض (الشرق الأوسط)

وتوزع لاعبو المنتخب داخل صالة الانتظار على شكل مجموعات؛ حيث جلس ناصر الدوسري ومتعب الحربي وعبد الله الحمدان معاً، في حين ضمت مجموعة أخرى نواف بوشل وحسان تمبكتي وفراس البريكان.

كما جلس مصعب الجوير وعبد الإله العمري وخالد الغنام في مجموعة واحدة، إلى جانب مجموعة ضمت عبد الله الخيبري وصالح الشهري وأحمد الكسار، في حين جلس سلطان مندش ونواف العقيدي معاً.

وضمت بقية المجموعات عبد القدوس عطية وعلاء آل حجي، بينما جلس صالح أبو الشامات ومحمد أبو الشامات وعبد الله آل سالم وجهاد ذكري في مجموعة أخرى، إلى جانب مجموعة ضمت أيمن يحيى وزياد الجهني وعلي مجرشي وزكريا هوساوي.