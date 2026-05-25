روبيرت إينهورن يغادر نادي الخلود

أعلن نادي الخلود مغادرة روبيرت إينهورن المدير الرياضي لمجموعة «هاربورغ» للانضمام إلى نادي فينورد الهولندي.
ويعد روبيرت إينهورن من أهم الشخصيات داخل نادي الخلود خلال الموسم الماضي؛ إذ رصدته «الشرق الأوسط» بشكل مستمر خلال مباريات نادي الخلود بالموسم الماضي.
وكان روبيرت إينهورن يعمل على تجهيز النادي في عدة نواحٍ، منها أقسام الكشافة وأقسام البيانات والبنية التحتية ومنهجية أكاديمية النادي الجديدة.
وكان روبيرت إينهورن يعمل سابقاً كمدير فني للدوري الإماراتي قبل انتقاله لمجموعة «هاربورغ» المالكة لنادي الخلود كأول الأندية المملوكة لشركة أجنبية في تاريخ الكرة السعودية.