الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: نائب الرئيس الإيراني يطالب بعودة آزمون إلى المنتخب

  طهران: «الشرق الأوسط»
دعا نائب الرئيس الإيراني، الاثنين، إلى إعادة المهاجم سردار آزمون لصفوف المنتخب الوطني قبل «كأس العالم 2026»، بعدما واجه المهاجم المخضرم اتهامات بالخيانة من وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

واستُبعد آزمون من القائمة الأولية التي وضعها مدرب المنتخب، فيما يستعد الفريق راهناً لخوض نهائيات كأس العالم التي تنظمها الولايات المتحدة بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وكتب عبد الكريم حسين زاده، نائب الرئيس، على منصة «إكس»، في وقت يقيم فيه المنتخب معسكراً تدريبياً بمدينة أنطاليا التركية، أن «حاجة الوطن هي الحفاظ على خيوط التواصل بين أبنائه».

وأضاف: «فلنحرص على ألا نتغافل عن مبادرة سردار آزمون في إظهار هذا الارتباط، وإذا أمكن، فلنعِده إلى المنتخب الوطني».

وجاءت الدعوة بعدما قال آزمون (31 عاماً)، في منشور على «إنستغرام» إنه سبق أن رفض «عرضاً مالياً كبيراً جداً من دولة أخرى» قبل استدعائه الأول، واصفاً نفسه بأنه «ابن لإيران» الذي أراد أن يلعب لبلده.

وكتب: «أينما لعبت كرة القدم، فإن هويتي وقلبي وفخري هي إيران»، متمنياً «النجاح والفخر» للمنتخب الوطني.

كما تكهّن صحافيون رياضيون في إيران بإمكانية إضافة آزمون إلى القائمة قبل الموعد النهائي لقوائم كأس العالم.

سجل آزمون 57 هدفاً مع إيران، ولعب سابقاً في صفوف باير ليفركوزن الألماني وروما الإيطالي، وقد عبّر في السابق عن دعمه المحتجين.

كما تعرض لاعب شباب الأهلي الإماراتي لانتقادات في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، بما في ذلك اتهامات بـ«الخيانة» عقب نشر صورة في مارس (آذار) الماضي ظهر فيها إلى جانب حاكم دبي، حيث يلعب ويقيم حالياً.

وقال المدرب الوطني، أمير قلعة نويي، إن اختيار التشكيلة كان «أصعب قرار فني» في مسيرته، مؤكداً أن اللاعبين اختيروا حصراً على أساس «معايير فنية».

وسيستهل المنتخب الإيراني، المعروف باسم «تيم ملّي»، مشواره في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجليس يوم 15 يونيو (حزيران) المقبل، قبل أن يلتقي بلجيكا في المدينة نفسها، ثم مصر في سياتل، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

ومن المتوقع أيضاً أن ينقل المنتخب مقر معسكره التدريبي في كأس العالم إلى المكسيك بعد أن وافق «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» على طلب نقله من توكسون بولاية أريزونا الأميركية.

«فيفا» وعد منتخب إيران بمنحه تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة

قال وزير الرياضة الإيراني إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعد بمنح المنتخب الإيراني تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم.

المكسيك ستستضيف منتخب إيران خلال المونديال بعد رفض أميركا

وافقت المكسيك «من دون مشكلة» على استضافة منتخب إيران خلال مونديال 2026 لكرة القدم.

طهران تقلل من إصابة خامنئي... واستخبارات أميركية ترصد «عزلته»

قال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية إن الإصابات التي تعرّض لها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي جراء الضربات الأميركية-الإسرائيلية أواخر فبراير كانت «سطحية» فقط.

وفد إيراني برئاسة قاليباف في الدوحة مع تقدم مسار التفاهم مع واشنطن

وصل وفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، إلى الدوحة، الاثنين، في إطار المسار الدبلوماسي الجاري بوساطة باكستانية لإنهاء الحرب.

الاستخبارات الأميركية: مجتبى خامنئي يختبئ في موقع سري ويعيش بعزلة شبه تامة

كشفت معلومات استخباراتية أميركية أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يختبئ حالياً في موقع سري غير معلن، ويعيش في عزلة شبه تامة عن العالم الخارجي.

خاميس رودريغيز ولويس دياز يقودان تشكيلة كولومبيا للمونديال

  بوغوتا: «الشرق الأوسط»
يقود القائد خاميس رودريغيز ولويس دياز جناح بايرن ميونيخ تشكيلة منتخب كولومبيا في كأس العالم لكرة القدم التي أعلنها المدرب نيستور لورينزو يوم الاثنين، استعداداً للبطولة التي ستقام الشهر المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعود كولومبيا إلى كأس العالم بعد غيابها عن النهائيات في قطر عام 2022، إذ ستشارك للمرة السابعة. وسيقود رودريغيز، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014 في البرازيل، تشكيلة من اللاعبين ذوي الخبرة تضم أيضاً ثنائي كريستال بالاس دانييل مونوز وجيفرسون ليرما.

وتأهل فريق المدرب لورينزو بعد حملة تصفيات قوية في أميركا الجنوبية، وسيسعى لتحسين أفضل نتيجة له في كأس العالم وهي الوصول إلى دور الثمانية في عام 2014.

وتقيم كولومبيا معسكراً في بوغوتا قبل خوض مباراتين وديتين ضد كوستاريكا في الأول من يونيو (حزيران) والأردن في السابع من يونيو، وتستهل مشوارها في المجموعة 11 ضد أوزبكستان في 17 يونيو.

كما ستواجه الكونغو الديمقراطية والبرتغال في دور المجموعات.

أنتونيلي: فيراري أكبر تهديد لسلسلة انتصاراتي

  مونتريال: «الشرق الأوسط»
قد تنتاب المشجعين الإيطاليين لبطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات مشاعر مختلطة مع اقتراب السباق المقبل في موناكو، حيث يشير كيمي أنتونيلي إلى أن فريق فيراري هو المرشح لوضع حد لسلسلة انتصاراته.

واحتفل الإيطالي البالغ من العمر 19 عاماً بفوزه المذهل الرابع على التوالي مع مرسيدس في سباق الجائزة الكبرى الكندي، الأحد، ليتقدم بفارق 43 نقطة عن زميله جورج راسل في صدارة الترتيب العام.

ولم يفز الفريق الإيطالي فيراري، بأي سباق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لكن بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون احتل المركز الثاني في مونتريال.

ويعد موناكو سباقاً محلياً بالنسبة لزميل البريطاني في الفريق شارل لوكلير، الفائز هناك في عام 2024، وهو سباق شوارع متعرج لا تعتبر السرعة القصوى وقوة المحرك فيه عاملين أساسيين.

وقال أنتونيلي لتلفزيون «سكاي سبورتس» في حلبة جيل فيلنوف في مونتريال، وهي حلبة سميت على اسم أسطورة فيراري الكندي الراحل: «أعتقد أن فيراري سيكون الفريق الذي يجب التغلب عليه في موناكو، وسيكون من المثير للاهتمام جداً أن نرى كيف سيكون مستوانا هناك».

وأضاف: «من المؤكد أن فيراري هو المرشح للفوز، لأن الجناح الصغير الموجود في مؤخرة السيارة يمنح الفريق المزيد من الضغط السفلي عند السرعات المنخفضة».

وفاز مرسيدس بجميع سباقات الجائزة الكبرى الخمسة حتى الآن هذا العام، واثنين من أصل ثلاثة سباقات سريعة.

وكان المركز الثاني أفضل نتيجة حققها هاميلتون، باستثناء فوزه في سباق السرعة، منذ انضمامه إلى فيراري قادماً من مرسيدس في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، كما كان هذا ثاني منصة تتويج له هذا الموسم.

كما حصل لوكلير على المركز الثالث مرتين، في أستراليا واليابان، وتقدم فريق فيراري إلى المركز الثاني في ترتيب الصانعين، بفارق 72 نقطة عن مرسيدس.

وفاز هاميلتون ثلاث مرات في موناكو، كان آخرها مع مرسيدس في عام 2019. وفاز لاندو نوريس من فريق مكلارين، وحامل اللقب حالياً، العام الماضي.

وقال هاميلتون، الذي تجاوز منافسه القديم في رد بول ماكس فرستابن ليحتل المركز الثاني في نهاية السباق، إن مونتريال وهي حلبة تتميز بسرعتها على المسارات المستقيمة، رفعت الآمال بالنسبة قبل سباق موناكو.

ويخسر فيراري أزمنة على المسارات المستقيمة، لكنه يكتسب أزمنة في المنعطفات، التي يكثر وجودها في موناكو، حيث غالباً ما يتحدد الفائز في السباق خلال التجارب التأهيلية، إذ يكون ترتيب الانطلاق حاسماً والتجاوز صعباً للغاية.

آدي هوتر مرشح لتدريب آينتراخت فرنكفورت

  فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
ذكرت مجلة «كيكر» الرياضية، الاثنين، أن آدي هوتر هو المرشح الأبرز لتدريب آينتراخت فرنكفورت خلفاً للإسباني ألبرت رييرا.

وتولى النمساوي هوتر تدريب فرنكفورت بين عامي 2018 و2021، وقاد الفريق إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي في موسمه الأول، وإلى قبل نهائي كأس ألمانيا في العام التالي، وكانت آخر محطاته مع فريق موناكو الفرنسي، حيث أقيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

واحتل فرنكفورت المركز الثامن في الموسم الماضي، بعيداً عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، واضطر الإسباني رييرا، الذي خلف دينو توبمولر في فبراير (شباط) الماضي، إلى الرحيل رغم أن عقده يمتد حتى عام 2028.

وأشارت «كيكر» إلى أن ماركوس كروشي، عضو مجلس إدارة فرنكفورت للشؤون الرياضية، التقى مؤخراً بهوتر في مدينة مايوركا الإسبانية، وذكر التقرير أن كروشي رفض التعليق على الموضوع.

