صن داونز ينتظر الأهلي السعودي في كأس القارات للأندية

سيكون الأهلي السعودي الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على موعد مع رحلة إلى جنوب افريقيا في كأس القارات للأندية 2026، حال تخطيه أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتوج صن داونز الجنوب أفريقي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2026 على حساب الجيش الملكي المغربي بعد التعادل 1 / 1 في إياب الدور النهائي الذي أقيم بينهما مساء الأحد في العاصمة المغربية الرباط، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف نظيف.

ويستقبل الأهلي ضيفه أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا على ملعب الإنماء في جدة، شهر أغسطس/آب المقبل، وحال فوزه سيطير إلى جنوب أفريقيا في موعد سيحدد لاحقا لمواجهة صن داونز على كأس القارات الثلاث "آسيا - أفريقيا - المحيط الهادئ".

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت لاحق عن كافة تفاصيل كأس القارات للأندية، وذلك لتحديد موعد مباريات البطولة.

وسيكون الفائز من مباراة كأس القارات الثلاث على موعد مع بطل الأميركيتين "بطل كوبا أمريكا - بطل الكونكاكاف" على كأس التحدي، ليتأهل الفائز إلى النهائي لمواجهة بطل أوروبا حيث يتنافس على اللقب الأوروبي باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي.

ويأمل الأهلي في تعويض إخفاق النسخة الماضية عندما خسر كأس القارات الثلاث أمام بيراميدز المصري.