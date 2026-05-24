كريري يغادر الهلال بعد 7 أعوام و15 بطولة

أعلن نادي الهلال نهاية علاقته مع سعود كريري مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد 7 أعوام، حقق خلالها 15 بطولة في حقبة زمنية شهدت كثيراً من الإنجازات الاستثنائية، على جميع المستويات المحلية، والإقليمية، والعالمية.

وتأتي مغادرة كريري أسوار «الزعيم»، بعد أيام قليلة من مغادرة فهد المفرج الرئيس التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال، لتشهد هذه الفترة نقطة تحول كبيرة في إدارة كرة القدم في «الزعيم»، بعد مغادرة اثنين ساهما بشكل رئيسي في تحقيق الفريق كثيراً من البطولات والإنجازات.

وكان كريري قد سبق أن مثل الهلال لاعباً خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2016، سبقها تمثيله لفريقَي القادسية ثم الاتحاد، قبل أن يختتم مسيرته الكروية ويعتزل اللعب مع الشباب.