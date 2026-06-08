«ترانسفير ماركت»: ريتيغي الأغلى في الدوري السعودي... وانخفاض قيمة رونالدو وبنزيمة

أصدر موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في القيم السوقية للاعبين تحديثه السنوي المتعلق بالدوري السعودي بتحديث القيم السوقية لـ496 لاعباً مشاركاً في الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر القائمة كأعلى اللاعبين قيمة سوقية مهاجم نادي القادسية ماتيو ريتيغي رغم انخفاض قيمته السوقية بمقدار 5 ملايين يورو إلى 30 مليون يورو. وكان التحديث الأبرز هو انخفاض قيمة كريستيانو رونالدو بعد قيادته فريقه النصر للفوز ببطولة الدوري السعودي من 12 مليون يورو إلى 10 ملايين يورو، وذلك بسبب تقدمه في السن.

تيبيريوس رادزييفسكي مدير منطقة آسيا في موقع «ترانسفير ماركت» قال إن عامل السن تسبب في خفض قيمة رونالدو (الدوري السعودي)

وقال تيبيريوس رادزييفسكي مدير منطقة آسيا في موقع «ترانسفير ماركت» عن انخفاض قيمة رونالدو السوقية: «قدّم كريستيانو موسماً استثنائياً آخر، واستمر في الأداء بمستوى نادراً ما يُرى من لاعب يبلغ من العمر 41 عاماً. ومع ذلك، ورغم هذا الموسم المتميز، يبقى عامل السنّ مؤثراً لا مفرّ منه، ونتيجة ذلك، فإنّ الخفض الطفيف في قيمته أمرٌ لا مفرّ منه حتى في ضوء أدائه الأخير ».

واصل كريم بنزيمة مهاجم الهلال التراجع في قيمته المالية (الدوري السعودي)

وعلى الرغم من هذا الخفض، تبقى قيمته السوقية البالغة 10 ملايين يورو رقماً قياسياً لأي لاعب فوق سن الأربعين في الواقع، وشهد النجم البرتغالي الآخر جواو فيليكس لاعب نادي النصر ارتفاعاً في القيمة السوقية بمقدار 3 ملايين يورو لتصل إلى 28 مليون يورو.

وشهد نادي الهلال عدة تخفيضات في قيمة اللاعبين، من بينهم ثيو هيرنانديز بانخفاض 8 ملايين يورو لتصبح قيمته 20 مليون يورو، وداروين نونيز بانخفاض 5 ملايين يورو لتصبح قيمته 20 مليون يورو، وسافيتش بانخفاض 3 ملايين يورو لتصبح قيمته 12 مليون يورو.

سجل جواو فيليكس لاعب خط وسط النصر ارتفاعاً ملحوظاً في قيمته السوقية (الدوري السعودي)

كما يشهد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة تراجعاً مستمراً بالنظر إلى أدائه وتقدمه في السن. انخفضت قيمة كريم بنزيمة من 6 ملايين يورو إلى 5 ملايين يورو ليصبح نادي الهلال أكثر الأندية انخفاضاً بالقيمة في التحديث الجديد.

وتبلغ قيمة الدوري السعودي التسويقية على الموقع 1,05 مليار يورو ضمن أعلى 10 دوريات قيمة سوقية حول العالم.