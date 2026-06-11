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الرياضة رياضة سعودية

مَن بقي ومَن رحل؟... خريطة المدربين تكشف ملامح الموسم الجديد للدوري السعودي

خورخي خيسيوس أبرز المدربين الراحلين (نادي النصر)
خورخي خيسيوس أبرز المدربين الراحلين (نادي النصر)
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مَن بقي ومَن رحل؟... خريطة المدربين تكشف ملامح الموسم الجديد للدوري السعودي

خورخي خيسيوس أبرز المدربين الراحلين (نادي النصر)
خورخي خيسيوس أبرز المدربين الراحلين (نادي النصر)

تشهد أندية الدوري السعودي لكرة القدم حراكاً فنياً مكثفاً استعداداً للموسم المقبل، في ظل استمرار عدد من المدربين الذين نجحوا في تثبيت أقدامهم مع فرقهم، مقابل رحيل أسماء بارزة، ودخول الأندية في مفاوضات متقدمة مع مدربين محليين وأجانب لإعادة رسم ملامح المنافسة.

الهلال أبرز الأندية التي حسمت بنسبة كبيرة بقاء الإيطالي سيموني إنزاغي للموسم الثاني على التوالي (نادي الهلال)

ويبرز نادي الهلال بوصفه أحد أبرز الأندية التي حسمت بنسبة كبيرة بقاء الإيطالي سيموني إنزاغي للموسم الثاني على التوالي، فيما يواصل الأهلي الاعتماد على الألماني ماتياس يايسله بعد النجاحات التي حققها مع الفريق بتحقيقه بطولتي النخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي، في حين يتمسك القادسية بالآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، والذي قاد «الفريق» للوصول المباشر إلى النسخة المقبلة من بطولة النخبة الآسيوية بعد المستويات والنتائج المميزة التي قدمها في الموسم الماضي.

القادسية يتمسك بالآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز بعد قيادة الفريق لبطولة النخبة الآسيوية (نادي القادسية)

كما استقر الحزم على استمرار المدرب التونسي جلال القادري، ويواصل نادي نيوم مشروعه الطموح بقيادة الفرنسي كريستوف غالتييه، فيما يقود الإنجليزي ديس باكينغهام فريق الخلود، وتولّى البرتغالي جوزيه غوميز تدريب الخليج بعد رحيله عن الفتح، في حين أعلن الفيحاء تعاقده رسمياً مع البرازيلي فابيو كاريلي صاحب التجارب السابقة مع الاتحاد والوحدة وضمك خلفاً لبيدرو إيمانويل.

الأهلي سيعتمد على ماتياس يايسله بعد نجاحات حققها مع الفريق (النادي الأهلي)

وفي المقابل، تشهد السوق المحلية سلسلة من التغييرات الفنية بعد عدم تجديد فريق النصر مع البرتغالي خورخي خيسيوس الذي حقق بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وفي الساحل الغربي ألغت إدارة نادي الاتحاد عقد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، ولم تحسم حتى إدارة نادي الاتفاق الملف الفني بعد الاختلاف في اللحظات الأخيرة مع البرتغالي بيدرو إيمانويل بعد رحيل المدرب السعودي سعد الشهري.

إدارة الاتحاد ألغت عقد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو (نادي الاتحاد)

أما نادي التعاون فلديه عدة خيارات فنية عقب رحيل البرازيلي بيريكليس شاموسكا إلى الوحدة الإماراتي، وتؤكد مصادر مطلعة أن إدارة التعاون تضع الأوروغوياني غوستافو بويت، المدرب السابق للخليج، ضمن أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الفريق.

وعلى صعيد الأندية الأخرى، يقترب الفتح من التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب السعودي خالد العطوي الذي ترك الدرعية بعد أن قاده للصعود إلى دوري المحترفين السعودي بعد قيادته في مباراتين فقط، في وقت يدرس فيه الرياض ملف التجديد مع مدربه البرازيلي ماوريسيو بعد نجاحه في قيادة الفريق للبقاء ضمن أندية الدوري السعودي.

أما الشباب فما زال يبحث عن مدرب جديد عقب انتهاء تجربة الجزائري نور الدين بن زكري، في وقت قالت تقارير إنه يقترب من الاتفاق مع المدرب بيدرو إيمانويل.

الحزم استقر على المدرب التونسي جلال القادري (نادي الحزم)

وفي جانب الأندية الصاعدة لدوري للمحترفين توصل الفيصلي إلى اتفاق مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش الذي نجح في عودة العنابي للدوري الممتاز، في حين تدرس إدارة نادي أبها تجديد عقد المدرب الكرواتي دامير بوريتش الذي قاد الفريق لتحقيق بطولة دوري يلو، في حين لم يحسم الدرعية هوية مدربه حتى الآن بعد رحيل خالد العطوي.

المدرب البرازيلي فابيو كاريلي (تصوير: علي خمج)

وتعكس هذه التحركات رغبة الأندية السعودية في رفع المستوى الفني قبل الموسم الجديد، في ظل منافسة متوقعة على مختلف الأصعدة، سواء عبر الاستقرار على الأسماء الناجحة أو البحث عن مدربين يملكون الخبرة والقدرة على صناعة الفارق في واحدة من أكثر الدوريات نشاطاً على مستوى سوق الانتقالات الفنية.

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إقبال جماهيري كبير على التذاكر الموسمية للأهلي

تتضمَّن التذاكر الموسمية عدداً من المزايا الحصرية للمشتركين (النادي الأهلي)
تتضمَّن التذاكر الموسمية عدداً من المزايا الحصرية للمشتركين (النادي الأهلي)
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إقبال جماهيري كبير على التذاكر الموسمية للأهلي

تتضمَّن التذاكر الموسمية عدداً من المزايا الحصرية للمشتركين (النادي الأهلي)
تتضمَّن التذاكر الموسمية عدداً من المزايا الحصرية للمشتركين (النادي الأهلي)

تواصل جماهير النادي الأهلي، المنافِس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إقبالها اللافت على شراء التذاكر الموسمية الخاصة بالموسم الرياضي الجديد، في مشهد يعكس حجم الشعبية التي يتمتَّع بها الفريق، والدعم المستمر من أنصاره، حيث بلغ عدد التذاكر المبيعة حتى الآن نحو 5500 تذكرة موسمية.

وتتضمَّن التذاكر الموسمية عدداً من المزايا الحصرية للمشتركين، من أبرزها فرصة التصوير مع لقبَي دوري أبطال آسيا للنخبة اللذين حققهما الأهلي، وهي المبادرة التي حظيت بتفاعل واسع من الجماهير الأهلاوية.

وشهد متحف النادي، مساء الأربعاء، حضور أعداد كبيرة من المشجِّعين الذين توافدوا لالتقاط الصور التذكارية مع الكأسين، بينما حرص كثير من الجماهير على الحضور برفقة عائلاتهم للمشارَكة في الفعالية، وتوثيق هذه اللحظات المرتبطة بأحد أبرز إنجازات النادي القارية.

كما خَصَّصت إدارة النادي جداريةً خاصةً لتوقيع الجماهير وكتابة رسائلهم وعباراتهم الداعمة للفريق، في خطوة لاقت استحسان الحضور، وأسهمت في إضفاء أجواء تفاعلية على الحدث.

ومن المقرَّر أن تستمر الفعالية خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بزيادة أعداد الزوار والمشتركين في التذاكر الموسمية، في ظلِّ الإقبال الجماهيري المتواصل والرغبة في الاستفادة من المزايا المُقدَّمة.

ويؤكد هذا الحراك الجماهيري حجم الثقة التي تحظى بها إدارة النادي ومشروعه الرياضي، إلى جانب رغبة أنصار الأهلي في مواصلة دعم فريقهم من المدرجات خلال الموسم الجديد.

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الرياضة رياضة سعودية

أميركي نشأ في ينبع يساند الأخضر في المونديال

روبرتو أكد أنه يحمل ذكريات إيجابية خلال طفولته بمدينة ينبع (تصوير: سعد السبيعي)
روبرتو أكد أنه يحمل ذكريات إيجابية خلال طفولته بمدينة ينبع (تصوير: سعد السبيعي)
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أميركي نشأ في ينبع يساند الأخضر في المونديال

روبرتو أكد أنه يحمل ذكريات إيجابية خلال طفولته بمدينة ينبع (تصوير: سعد السبيعي)
روبرتو أكد أنه يحمل ذكريات إيجابية خلال طفولته بمدينة ينبع (تصوير: سعد السبيعي)

بين عشرات الجماهير التي حضرت الحصة التدريبية المفتوحة للمنتخب السعودي في مدينة أوستن الأميركية، كان هناك مشجع أميركي يرتدي قميص «الأخضر» ويتحدث ببعض الكلمات العربية، حاملاً كتاباً يحتوى على صور للاعبين بانتظار الحصول على توقيعاتهم، لم يكن سعودياً، بل هو أميركي يُدعى روبرتو، لكنه بدا أكثر قرباً من المنتخب السعودي من كثيرين حضروا لحظات التقاء اللاعبين مع الجماهير.

روبرتو، الذي التقته «الشرق الأوسط» على هامش التدريب المفتوح، كشف عن أن علاقته بالسعودية بدأت منذ طفولته، حين عاش سنوات طويلة في مدينة ينبع الصناعية، حيث كان والده يعمل في شركة «أرامكو» لمدة عشرين عاماً.

وعندما سُئل عن الكلمات العربية التي كان يرددها خلال وجوده في الملعب، ابتسم قائلاً: «نعم، لقد نشأت في ينبع الصناعية، أنا من مدينة ينبع. لا أتحدث اللغة العربية بصورة جيدة بالتأكيد، لكنني ما زلت أتذكر بعض الكلمات».

ولا يخفي روبرتو ارتباطه العاطفي بالمملكة، مؤكداً أن أجمل ذكرياته لا ترتبط بمكان بعينه بقدر ما ترتبط بالناس الذين عاش بينهم.

وقال: «أفضل ذكرى لديّ هم الناس الذين عشت معهم في مدينتي، والترحيب الكبير الذي وجدناه هناك، إضافةً إلى الأنشطة الترفيهية واللقاءات الاجتماعية التي كان الناس يجتمعون خلالها للاستمتاع بوقتهم».

ولم يكتفِ روبرتو بحضور التدريب، بل اصطحب معه كتاباً وصوراً خاصة ببعض اللاعبين للحصول على توقيعاتهم والتقاط الصور التذكارية معهم، قبل أن يتبادل الأحاديث مع عدد من المشجعين السعوديين الحاضرين.

وقال: «أحضرت كتابي للحصول على بعض التوقيعات من لاعبي المنتخب السعودي، وكذلك التوقيع على الصور الخاصة ببعض اللاعبين».

جانب من وجود لاعبي المنتخب السعودي ولقاء الجماهير في مدينة أوستن (المنتخب السعودي)

ويبدو أن رحلة روبرتو مع الأخضر لن تتوقف عند أوستن، إذ أكد أنه اشترى تذاكره بالفعل لمواصلة متابعة المنتخب خلال البطولة، وأضاف: «سأتجه إلى هيوستن لمشاهدة المنتخب السعودي في مباراته الثالثة بدور المجموعات».

وعن رأيه في المنتخب السعودي، بدا متفائلاً بما يقدمه الفريق قبل انطلاق المنافسات، قائلاً: «أعتقد أنهم بدأوا بشكل جيد الأسبوع الماضي. أمام بورتوريكو قدموا أداءً جيداً جداً، وبعد ذلك أرى أن لديهم فرصة جيدة».

واختتم حديثه بالإشارة إلى صعوبة المجموعة، لكنه تمسك بتفاؤله: «ستكون أوروغواي أول مباراة صعبة للغاية، وكذلك إسبانيا، لكنني أعتقد أن المنتخب السعودي قادر على تقديم مستوى جيد، ولديه فرصة رائعة هذه المجموعة».

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السبت ... بعثة الأخضر السعودي إلى ميامي وتستقر في فندق «الهلال»

بعثة المنتخب السعودي ستغادر عبر طائرة خاصة إلى ميامي السبت (المنتخب السعودي)
بعثة المنتخب السعودي ستغادر عبر طائرة خاصة إلى ميامي السبت (المنتخب السعودي)
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السبت ... بعثة الأخضر السعودي إلى ميامي وتستقر في فندق «الهلال»

بعثة المنتخب السعودي ستغادر عبر طائرة خاصة إلى ميامي السبت (المنتخب السعودي)
بعثة المنتخب السعودي ستغادر عبر طائرة خاصة إلى ميامي السبت (المنتخب السعودي)

بدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في رسم خطوط برنامجه اللوجستي والفني التفصيلي للمرحلة المقبلة التي ستشهد انتقاله إلى مدينة ميامي الأميركية؛ لبدء التحضيرات المباشرة لمواجهة الأوروغواي الافتتاحية في المونديال، حيث تقرر رسمياً أن تصل بعثة الأخضر إلى ميامي مساء يوم السبت، الموافق للثالث عشر من يونيو الجاري.

وستتخذ البعثة من فندق "دلمار" مقراً لإقامتها، وهو ذات الفندق الذي سكنت فيه بعثة نادي الهلال العام الماضي في ميامي قبيل مواجهة ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية، مما يوفر للأخضر بيئة مألوفة وعالية التجهيز.

وعلى الصعيد الإعلامي، تقرر عقد المؤتمر الصحفي للمدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس في قاعة المؤتمرات بملعب "هارد روك" الشهير، وذلك في تمام الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة ظهراً، لتسليط الضوء على آخر استعدادات الصقور للموقعة المونديالية المرتقبة.

وميدانياً، سيركّز الأخضر تحضيراته الفنية والتكتيكية في ميامي على أرضية ملعب تدريبات نادي إنتر ميامي "بريفورمانس"، والذي تم اختياره بعناية لتوفير أعلى مستويات الخصوصية والتجهيز الفني للاعبين، على أن تعود بعثة المنتخب السعودي مباشرة إلى مقرها الثابت في مدينة أوستن في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً فور نهاية مباراة أوروغواي الرسمية.

وأنهى الأخضر مرانه الاسترجاعي على أرضية ملعب "كيو تو"، والذي كان مفتوحاً بالكامل أمام وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، وكذلك الجماهير والطلاب المبتعثين السعوديين الذين تواجدوا بكثافة لدعم المنتخب.

وقد عاشت البعثة يوماً حافلاً انطلق بكلمة ترحيبية وتوجيهية خاصة من المدرب دونيس للجماهير الحاضرة، تلتها كلمة من قائد المنتخب سالم الدوسري، الذي وجّه فيها الدعوة للجماهير لمواصلة دعم الأخضر والاستمتاع بمنافسات كأس العالم.

وعلى الصعيد الميداني، شهد المران الاسترجاعي مشاركة إيجابية جِداً من المهاجم عبد الله الحمدان، الذي أظهر بعد إصابته في مواجهة السنغال، جاهزية طيبة في التدريبات التي خُصصت لتفكيك العضلات وإزالة الإرهاق.

اليوناني دونيس سيعقد أولى مؤتمراته الصحافية المونديالية في ملعب هارد روك (المنتخب السعودي)

وفور نهاية المران، أقامت إدارة المنتخب حفل توقيع وتفاعل للجماهير؛ حيث تواجد خماسي الأخضر المكون من القائد سالم الدوسري، وصالح الشهري، ونواف العقيدي، وعلي مجرشي، ومحمد أبو الشامات، وقاموا بالتوقيع للمشجعين والتقاط الصور التذكارية مع الطلاب المبتعثين وسط أجواء مميزة.

وعن برنامج الخميس، فمن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي حصته التدريبية في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب "كيو تو" ذاته، وذلك بعد أن دخل الأخضر رسمياً في مقر إقامته وتدريبه المعتمد من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طوال فترة منافسات العرس الكروي العالمي.

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