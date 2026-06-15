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الرياضة رياضة سعودية

تغريدة تُشعل «أنفيلد»... هل يمهد ليفربول الطريق لعودة داروين نونيز؟

مهاجم الهلال الأوروغواياني داروين نونيز (نادي الهلال)
مهاجم الهلال الأوروغواياني داروين نونيز (نادي الهلال)
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تغريدة تُشعل «أنفيلد»... هل يمهد ليفربول الطريق لعودة داروين نونيز؟

مهاجم الهلال الأوروغواياني داروين نونيز (نادي الهلال)
مهاجم الهلال الأوروغواياني داروين نونيز (نادي الهلال)

عاد اسم المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز إلى صدارة المشهد الكروي الأوروبي بشكل مفاجئ، بعدما أشعل نادي ليفربول موجة واسعة من التكهنات بشأن مستقبل لاعبه السابق، إثر منشور بسيط على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، فتح الباب أمام الحديث عن عودة محتملة إلى ملعب «أنفيلد» بعد أقل من عام على انتقاله إلى الهلال السعودي.

وتزامنت هذه الضجة مع تقارير إعلامية تحدثت عن اقتراب نونيز من إنهاء ارتباطه بنادي الهلال بالتراضي، وهو ما قد يجعله متاحاً مجاناً خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقاً لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن المهاجم الأوروغواياني لا يمانع فكرة العودة إلى ليفربول، بل يرحب بها، في وقت يدرس فيه النادي الإنجليزي خياراته الهجومية استعداداً للموسم الجديد.

نونيز، البالغ من العمر 26 عاماً، بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي بينيارول في أوروغواي، قبل أن ينتقل إلى ألميريا الإسباني عام 2019، حيث لفت الأنظار بقدراته البدنية وسرعته وحاسته التهديفية.

وبعد موسم مميز في إسبانيا، انتقل إلى بنفيكا البرتغالي، وهناك انفجرت موهبته بشكل أكبر، إذ تحول إلى أحد أبرز المهاجمين في أوروبا، وسجل أهدافاً حاسمة في الدوري البرتغالي ودوري أبطال أوروبا، ما دفع كبار القارة إلى التنافس على ضمه.

وفي صيف 2022، نجح ليفربول في حسم الصفقة مقابل نحو 64 مليون جنيه إسترليني، لتبدأ واحدة من أكثر التجارب إثارة للجدل في السنوات الأخيرة داخل «أنفيلد». فعلى مدار ثلاثة مواسم، شارك نونيز في 143 مباراة بقميص «الريدز»، سجل خلالها 40 هدفاً وصنع 26 أخرى. ورغم الانتقادات التي تعرض لها بسبب إهدار الفرص السهلة أحياناً، فإن جماهير كثيرة تمسكت به بسبب أسلوبه القتالي، وحماسه الكبير، وقدرته على الضغط المستمر على المنافسين.

وفي صيف 2025 انتقل نونيز إلى الهلال السعودي في صفقة كبيرة، ليصبح أحد أبرز الأسماء المنضمة إلى دوري روشن. غير أن تجربته لم تسِر كما كان متوقعاً، إذ شهد الفريق تدعيمات هجومية متتالية، وسط منافسة قوية على المراكز الأساسية، وهو ما فتح باب الحديث مبكراً عن إمكانية رحيله والبحث عن تحدٍّ جديد.

وبحسب «موندو ديبورتيفو»، فإن اسم نونيز طُرح خلال مناقشات مرتبطة بسوق الانتقالات، في وقت يراقب فيه برشلونة الموقف باعتباره خياراً هجومياً يمكن أن يمثل حلاً اقتصادياً للمستقبل، خاصة مع تقدم روبرت ليفاندوفسكي في العمر. كما ارتبط اسم اللاعب أيضاً بناديي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، اللذين يسعيان لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم.

لكن الحدث الذي أشعل القصة بأكملها جاء من ليفربول نفسه. فقد نشر النادي عبر حسابه الرسمي رسالة مقتضبة قال فيها: «في مثل هذا اليوم قبل أربعة أعوام انضم داروين نونيز إلى (الريدز)». ورغم أن مثل هذه المنشورات تُنشر عادةً في المناسبات السنوية، فإن توقيتها هذه المرة أثار فضول الجماهير، خصوصاً مع انتشار الأنباء المتعلقة بمستقبل اللاعب.

وسرعان ما تحولت التغريدة إلى ساحة للنقاش بين جماهير ليفربول. فعدد كبير من المشجعين اعتقد في اللحظة الأولى أن النادي يعلن عودة نونيز بالفعل، وكتب بعضهم أنه كان يستعد للاحتفال قبل أن يكتشف أن الأمر مجرد استذكار لذكرى انضمامه الأولى. بينما طالب آخرون الإدارة بالتحرك لاستعادته إذا أصبح متاحاً مجاناً، معتبرين أن أسلوبه البدني وضغطه العالي يتناسبان مع أفكار المدرب الجديد أندوني إيراولا.

كما ذهب بعض المشجعين إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن إدارة ليفربول ربما كانت تختبر رد فعل الجماهير تجاه فكرة استعادة اللاعب، خاصة أن النادي لا يعتاد نشر رسائل مشابهة للاعبين رحلوا بعد سنوات قليلة من انضمامهم. وظهرت عشرات التعليقات التي حملت عبارات مثل: «أعيدوه إلى (أنفيلد)»، و«ظننت أنها رسالة ترحيب بعودته»، و«إنه يعرف النادي والجماهير وسيقاتل من أجل القميص».

ورغم أن أي خطوة رسمية لم تتخذ حتى الآن، فإن مجرد تغريدة واحدة كانت كافية لإعادة داروين نونيز إلى واجهة الأخبار في «ميرسيسايد»، وفتح باب التساؤلات حول إمكانية كتابة فصل جديد بين اللاعب الأوروغواياني والنادي الذي عاش فيه أبرز محطات مسيرته الأوروبية. وبين اهتمام برشلونة، ومراقبة أندية الدوري الإنجليزي، ورغبة الجماهير في رؤية النهاية المؤجلة للقصة، يبقى اسم نونيز واحداً من أكثر الأسماء إثارة للجدل في سوق الانتقالات الحالية.

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الرياضة رياضة سعودية

الحكام بـ«الوردي» في مباراة السعودية وأوروغواي احتفاءً بميامي

ميامي عرفت بلونها الوردي (رويترز)
ميامي عرفت بلونها الوردي (رويترز)
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الحكام بـ«الوردي» في مباراة السعودية وأوروغواي احتفاءً بميامي

ميامي عرفت بلونها الوردي (رويترز)
ميامي عرفت بلونها الوردي (رويترز)

سيظهر طاقم التحكيم المكلف إدارة مباراة السعودية وأوروغواي، مساء الاثنين، في ميامي ضمن كأس العالم 2026، بقميص وردي خاص أعده الاتحاد الدولي لكرة القدم احتفاءً بالمدينة المستضيفة لأول مباراة مونديالية تحتضنها.

وسيرتدي الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني ومساعدوه، حسب شبكة «The Athletic»، قميصاً وردياً مستوحى من طائر «الفلامنغو»، في إشارة إلى الرموز الشهيرة لمدينة ميامي، بما في ذلك طيور الفلامنغو التي ارتبطت بتاريخ المدينة، وغروب الشمس الوردي، ومباني «آرت ديكو» ذات الألوان الوردية على شاطئ ساوث بيتش.

ويُقيم جميع حكام البطولة، باستثناء حكام تقنية الفيديو الموجودين في دالاس، في مدينة ميامي طوال فترة كأس العالم، حيث يتخذون من كلية «ميامي ديد» مقراً للتدريبات، كما أن ملابسهم التدريبية جاءت باللون الوردي ذاته.

وقال بييرلويجي كولينا إن اختيار اللون الوردي جاء تقديراً للمدينة التي تستضيف الحكام طوال نحو شهرين من البطولة، مؤكداً أن القميص يمثل «لفتة تقدير واعتراف» تجاه ميامي.

ويُعد اللون الوردي أحد الألوان البارزة في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما انتشر أيضاً في أحذية عدد كبير من اللاعبين من مختلف الشركات الرياضية، لما يوفره من وضوح بصري داخل الملعب وعلى شاشات التلفزيون.

وبخلاف مباراة السعودية وأوروغواي ومباريات ميامي الأخرى، يواصل الحكام خلال بقية البطولة ارتداء أطقمهم المعتادة بالألوان الأسود أو الأخضر أو الأزرق أو الأحمر أو الأصفر.

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كأس العالم فيفا الرياضة كرة القدم أميركا
الرياضة رياضة سعودية

الخليج سابع محطات «العمار»

عبد الله العمار بقميص الخليج (موقع نادي الخليج)
عبد الله العمار بقميص الخليج (موقع نادي الخليج)
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الخليج سابع محطات «العمار»

عبد الله العمار بقميص الخليج (موقع نادي الخليج)
عبد الله العمار بقميص الخليج (موقع نادي الخليج)

تعاقدت إدارة نادي الخليج مع اللاعب عبد الله العمار لدعم صفوف الفريق الكروي بعقد يمتد إلى موسمين حتى «2028».

ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من التعاقد مع المالي كيكي كوياتي.

ويلعب العمار في مركز الظهير الأيسر وهو من اللاعبين الذين مروا بتجربة كبيرة في الملاعب السعودية حيث مثل الهلال والاتحاد والأهلي وكذلك الفتح وضمك والحزم.

وتتركز صفقات الخليج حالياً على خط الدفاع الذي أظهر ضعفاً كبيراً وخصوصاً في الجولات الأخيرة من دوري الموسم الماضي، فيما لا يزال الفريق يحتفظ بأسماء هجومية مميزة يتقدمهم النرويجي جواشوا كينغ الذي بات الهداف التاريخي للخليج في الدوري السعودي للمحترفين.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

قبضة الخليج إلى نهائي الآسيوية

من المباراة التي جمعت الخليج والكويت (موقع نادي الخليج)
من المباراة التي جمعت الخليج والكويت (موقع نادي الخليج)
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قبضة الخليج إلى نهائي الآسيوية

من المباراة التي جمعت الخليج والكويت (موقع نادي الخليج)
من المباراة التي جمعت الخليج والكويت (موقع نادي الخليج)

تأهل الخليج السعودي إلى نهائي البطولة الآسيوية لكرة اليد، بعد فوزه المستحق على الكويت الكويتي المستضيف بنتيجة 29-24 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشيخ سعد العبد الله بالعاصمة الكويتية.

ونجح الخليج في فرض تفوقه على منافسه القوي منذ البداية، ولم يسمح له بتسيير المباراة كما يريد، حيث أنهى الشوط الأول بنتيجة 12-10.

جماهير الخليج سجلت حضوراً قوياً في المواجهة (موقع نادي الخليج)

وسيخوض الخليج المباراة النهائية، الأربعاء، أمام برقان الكويتي الذي تفوق بصعوبة بالغة على الدحيل القطري 32-31.

ويعد هذا التأهل الثالث على التوالي لفريق الخليج إلى النهائي الآسيوي بعد أن كسبها في المرة الأولى وخسرها في الثانية، ويود استعادة اللقب القاري مجدداً، ويواصل الوجود في بطولة العالم للأندية «سوبر غلوب» في نسختها المقبلة.

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