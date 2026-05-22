لماذا منح القادسية ميزة التأهل المباشر من ملحق «النخبة»؟

تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من آلية الملحق الجديدة، المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وبحسب الآلية، فإنه يتم تصنيف الدول الحاصلة على مقعدين في الملحق بحيث يُدرج صاحب المقعد الأول ضمن التصنيف الأول، فيما يُدرج صاحب المقعد الثاني ضمن التصنيف الثاني.
وبما أن السعودية تحصلت على مقعدين في «ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة»، فقد تم تصنيف القادسية ضمن أندية التصنيف الأول، فيما جاء الاتحاد ضمن التصنيف الثاني.
ونتيجة لتطبيق آلية توزيع المقاعد المعتمدة في البطولة، أصبح مقعد القادسية مقعداً مباشراً إلى «دوري أبطال آسيا للنخبة»، بينما يخوض الاتحاد مواجهة الملحق خارج أرضه أمام الجزيرة الإماراتي في 11 أغسطس (آب) المقبل بأبوظبي.