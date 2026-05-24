مدرب نايغوهيانغ الكوري الشمالي يشكر بلاده بعد الفوز بدوري أبطال آسيا للسيدات

أرجع ري يو - إيل مدرب نادي نايغوهيانغ الكوري الشمالي نجاح فريقه في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات إلى دعم حزب العمال الحاكم، وذلك عقب الفوز على طوكيو فيردي بيليزا الياباني.

وفاز نايغوهيانغ على طوكيو فيردي (1 - صفر) في سوون بكوريا الجنوبية، أمس (السبت)، حيث سجلت المهاجمة كيم كيونغ - يونغ الهدف الوحيد في الدقيقة 44.

وقال ري للصحافيين بعد المباراة: "تأسس نادي نايغوهيانغ منذ 14 عاماً فقط. وتمكنا من الوصول إلى المركز الأول في آسيا بفضل الحب والدعم الحارين من الحزب الذي نحترمه كثيراً. أعتقد أنني تمكنت من رد القليل على الأقل من هذا الحب والثقة الهائلين بصفتي مدرباً يمثل لاعباتنا. أنا سعيد للغاية حقاً وفخور جداً بلاعبات فريقي لتغلبهن على كل هذه الصعوبات واتباعهم لقيادتي من أجل هذه اللحظة. أودّ أن أشكر كل من ساعدنا في الوصول إلى المركز الأول".

وبات نايغوهيانغ، الذي وصل إلى سوون، يوم الأحد الماضي، وفاز على صاحب الأرض 2 - 1 في قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي، أول فريق رياضي كوري شمالي يزور الجنوب منذ ثماني سنوات.

وتأتي هذه الزيارة النادرة في الوقت الذي وصفت فيه كوريا الشمالية في السنوات القليلة الماضية الجنوب بأنه "الدولة الأكثر عداء"، واستبعدت إعادة توحيد الأمة التي انقسمت بسبب الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وأضاف ري أن فريقه لم يفكر كثيراً في أهمية رحلته إلى كوريا الجنوبية. وأوضح: "لعبنا هنا بفضل الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. قضيت أنا ولاعباتي كل لحظة هنا نعمل بجدية لتحقيق هدفنا، وتمكنا من تحقيق ذلك فقط. لم نفكر سوى في كرة القدم وفي الفوز بهذا اللقب وفي تطوير نادينا".

كما يعني فوز نايغوهيانغ، أول فريق نسائي من كوريا الشمالية يشارك على المستوى القاري، باللقب الآسيوي، تأهله إلى كأس العالم للأندية العام المقبل.