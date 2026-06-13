كارداشيان تمنح أنتونيلي متصدر «فورمولا 1» منشفة جديدة بعد واقعة موناكو

انتهت رحلة كيمي أنتونيلي متصدر بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات لاستعادة منشفة الفائز التي أخذتها نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان في سباق جائزة موناكو الكبرى، بعد أن تلقى سائق مرسيدس منشفة بديلة من صديقة لويس هاميلتون الشهيرة.

ونشر مرسيدس مقطعاً مصوراً على تطبيق «إنستغرام» يظهر السائق الإيطالي (19 عاماً) وهو يسأل عن منشفته في مرأب الفريق بعد انتهاء التجارب الحرة لسباق جائزة برشلونة - كاتالونيا الكبرى. وحصل بعد ذلك على منشفة مطرزة بعبارة: «إلى كيمي... من كيم».

وقال: «شكراً كيم»، وهو يضعها حول عنقه.

وصارت المنشفة المفقودة مادة للدعابة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ كان أنتونيلي يسأل مراراً عن مكانها.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بعد سباق الأحد الماضي في موناكو كارداشيان، التي كانت برفقة هاميلتون سائق فيراري، وهي تلتقط المنشفة المطوية من فوق منصة تحمل الرقم واحد وتمسح وجهها ونظاراتها الشمسية قبل أن تغادر وهي تحملها.

ويسعى أنتونيلي لتحقيق فوزه السادس على التوالي في سباق الأحد على حلبة كاتالونيا.