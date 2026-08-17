الترجي التونسي يضم المغربي فراج حتى 2029

أعلن الترجي وصيف بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، تعاقده مع المغربي عماد فراج لمدة 3 مواسم حتى 2029.
ورحل الجناح فراج (27 عاماً)، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، عن نيفتشي باكو الأذربيجاني في وقت سابق من الشهر الحالي قبل أن ينتقل إلى الترجي.
وقال الترجي في بيان عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «أنهى الترجي الرياضي التونسي، صباح الاثنين، جميع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب المغربي عماد فراج بعقد يمتد 3 مواسم، ليكون بذلك على ذمة الفريق حتى يونيو (حزيران) 2029».
ونشأ اللاعب في صفوف ليل الفرنسي، ولعب لفرق الشباب قبل أن ينضم للفريق الأول.
وانتقل بعد ذلك إلى بلنينسيش البرتغالي على سبيل الإعارة، ثم إلى موسكرون البلجيكي قبل أن يحط الرحال في قبرص مع آيك لارناكا عام 2021.
وأمضى اللاعب 4 مواسم مع آيك لارناكا، وتُوج معه بكأس قبرص موسم 2024 - 2025 قبل أن ينتقل إلى نيفتشي في صيف 2025.
ويأتي التعاقد مع فراج في إطار تعزيز صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد في ظل سعيه للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.