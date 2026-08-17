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الاتحاد الخليجي لكرة القدم يعلن انطلاق مبيعات تذاكر خليجي 27

الاتحاد الخليجي لكرة القدم يعلن انطلاق مبيعات تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج الـ27 (الاتحاد الخليجي)
الاتحاد الخليجي لكرة القدم يعلن انطلاق مبيعات تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج الـ27 (الاتحاد الخليجي)
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الاتحاد الخليجي لكرة القدم يعلن انطلاق مبيعات تذاكر خليجي 27

الاتحاد الخليجي لكرة القدم يعلن انطلاق مبيعات تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج الـ27 (الاتحاد الخليجي)
الاتحاد الخليجي لكرة القدم يعلن انطلاق مبيعات تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج الـ27 (الاتحاد الخليجي)

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الاثنين، انطلاق مبيعات تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج الـ27، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في أول نسخة من البطولة تقام في مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) حتى 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وبمشاركة ثمانية منتخبات خليجية تتنافس في 15 مباراة على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية، ومدينة الأمير عبد الله الفيصل. وتشتمل أسعار التذاكر بالنسبة للمباراة الافتتاحية ومباريات الدور نصف النهائي والنهائي على خمس فئات، من 120 ريالاً سعودياً للفئة الأولى، و97 للفئة الثانية، و71 للفئة الثالثة، و45 للفئة الرابعة، مع توفير فئة بريميوم ابتداءً من 243 ريالاً سعودياً، بينما حددت أسعار تذاكر الفئة الذهبية بـ355 ريالاً سعودياً، والفئة الفضية من 315 ريالاً سعودياً في جميع المباريات.

وفي مباريات دور المجموعات التي تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، تشتمل أسعار التذاكر على خمس فئات، من 93 ريالاً سعودياً للفئة الأولى، و67 للفئة الثانية، و45 للفئة الثالثة، و22 للفئة الرابعة، مع توفر فئة بريميوم من 187 ريالاً سعودياً. أما مباريات دور المجموعات التي يستضيفها ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، فقد حددت أسعار التذاكر بثلاث فئات، بحيث تكون الفئة الأولى من 60 ريالاً سعودياً، والفئة الثانية من 37، والفئة الثالثة من 22.

ويمكن لكل مشجع حجز ما يصل إلى 6 تذاكر لكل مباراة، واختيار حضور المباريات خلال مرحلة المجموعات، وحتى دور خروج المغلوب، كما ستتوفر جميع التذاكر رقمياً، ويمكن للمشجعين تحميلها على هواتفهم، وإضافتها إلى محافظهم الرقمية، بما يتيح استخدامها عند دخول الملاعب دون الحاجة إلى الاتصال بشبكة الإنترنت. وأكد جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، أن بطولة كأس الخليج تمثل «المنصة الأبرز لكرة القدم الخليجية»، معرباً عن تطلعه لأن تشهد النسخة المقبلة مستويات غير مسبوقة من الحضور، والتفاعل الجماهيري.

وأشاد الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم باستضافة المملكة العربية السعودية للبطولة للمرة الخامسة، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وخبرات تنظيمية متراكمة، وسط حرص كبير من اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد السعودي لكرة القدم على إظهار نسخة استثنائية، بمنافسات يشارك فيها نخبة من أفضل اللاعبين من أرجاء الخليج.

من جانبها، أكدت مي الهلابي، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة، أن انطلاق مبيعات التذاكر يمثل محطة مهمة ضمن الاستعدادات لاستضافة خليجي 27، مشيرة إلى أن العمل يتواصل بوتيرة متسارعة لاستكمال الجاهزية التنظيمية، والتشغيلية، وتقديم نسخة تليق بمكانة البطولة لدى جماهير كرة القدم الخليجية. وأضافت: نتطلع إلى الترحيب بجماهير الخليج في المملكة، وتقديم نسخة استثنائية تجمع بين قوة المنافسة داخل الملعب وتجربة جماهيرية متكاملة، بما يليق بتاريخ كأس الخليج، ومكانتها، ويعكس ما تمتلكه المملكة من قدرات، وخبرات في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية.

وكانت مراسم القرعة التي أقيمت في جدة قد رسمت مسار المنتخبات الخليجية الثمانية، بعدما جرى توزيعها على مجموعتين؛ حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية، والعراق، وسلطنة عُمان، والكويت، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات الإمارات، وقطر، والبحرين، واليمن. ويُدشن المنتخب السعودي، مستضيف البطولة، مشواره بمواجهة المنتخب الكويتي، بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، يوم الأربعاء 23 سبتمبر، في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 65000 مقعد، ضمن افتتاح منافسات المجموعة الأولى، التي تشهد مواجهة العراق وعُمان على ملعب الأمير عبد الله الفيصل. كما تشهد البطولة عدة مواجهات بارزة، أبرزها لقاء قطر والبحرين، حاملة اللقب، يوم الخميس 24 سبتمبر من المجموعة الثانية، إضافة إلى مواجهة الإمارات واليمن.

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الرياضة رياضة عربية

الترجي التونسي يضم المغربي فراج حتى 2029

المغربي عماد فراج لاعباً للترجي (نادي الترجي)
المغربي عماد فراج لاعباً للترجي (نادي الترجي)
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الترجي التونسي يضم المغربي فراج حتى 2029

المغربي عماد فراج لاعباً للترجي (نادي الترجي)
المغربي عماد فراج لاعباً للترجي (نادي الترجي)

أعلن الترجي وصيف بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، تعاقده مع المغربي عماد فراج لمدة 3 مواسم حتى 2029.

ورحل الجناح فراج (27 عاماً)، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، عن نيفتشي باكو الأذربيجاني في وقت سابق من الشهر الحالي قبل أن ينتقل إلى الترجي.

وقال الترجي في بيان عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «أنهى الترجي الرياضي التونسي، صباح الاثنين، جميع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب المغربي عماد فراج بعقد يمتد 3 مواسم، ليكون بذلك على ذمة الفريق حتى يونيو (حزيران) 2029».

ونشأ اللاعب في صفوف ليل الفرنسي، ولعب لفرق الشباب قبل أن ينضم للفريق الأول.

وانتقل بعد ذلك إلى بلنينسيش البرتغالي على سبيل الإعارة، ثم إلى موسكرون البلجيكي قبل أن يحط الرحال في قبرص مع آيك لارناكا عام 2021.

وأمضى اللاعب 4 مواسم مع آيك لارناكا، وتُوج معه بكأس قبرص موسم 2024 - 2025 قبل أن ينتقل إلى نيفتشي في صيف 2025.

ويأتي التعاقد مع فراج في إطار تعزيز صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد في ظل سعيه للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

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بيراميدز المصري يعلن التعاقد مع خالد عوض

خالد عوض رسمياً إلى بيراميدز (نادي بيراميدز)
خالد عوض رسمياً إلى بيراميدز (نادي بيراميدز)
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بيراميدز المصري يعلن التعاقد مع خالد عوض

خالد عوض رسمياً إلى بيراميدز (نادي بيراميدز)
خالد عوض رسمياً إلى بيراميدز (نادي بيراميدز)

أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم تعاقده رسمياً مع خالد عوض، الظهير الأيمن لفريق طلائع الجيش، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد.

وذكر بيراميدز، في بيان عبر مركزه الإعلامي، الأحد، أن التعاقد مع عوض يأتي ضمن خطة إدارة النادي لدعم الفريق الأول بأفضل العناصر في مختلف المراكز، في ظل الارتباطات المحلية والقارية العديدة التي تنتظره خلال الموسم الجديد.

وأضاف أن عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بالنادي، نجح في الحصول على توقيع خالد عوض على عقود انتقاله إلى صفوف بيراميدز.

ويبلغ عوض من العمر 23 عاماً، حيث ولد في العاشر من يونيو (حزيران) عام 2003، ويعد من اللاعبين المميزين في مركز الظهير الأيمن بالكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وبدأ عوض مشواره ضمن صفوف قطاع الناشئين بنادي طلائع الجيش، قبل تصعيده إلى الفريق الأول، حيث قدم مستويات لافتة ساهمت في انتقاله إلى بيراميدز.

وسبق للاعب المشاركة مع المنتخبات المصرية في المراحل السنية المختلفة، بداية من منتخبات الناشئين وحتى الشباب، وكان من العناصر الأساسية في صفوفها.

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صافرة الحكمة المصرية شاهندا تضبط نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات

الحكمة المصرية شاهندا المغربي (كاف)
الحكمة المصرية شاهندا المغربي (كاف)
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صافرة الحكمة المصرية شاهندا تضبط نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات

الحكمة المصرية شاهندا المغربي (كاف)
الحكمة المصرية شاهندا المغربي (كاف)

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الحكمة الدولية المصرية شاهندا المغربي، لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، التي تجمع منتخبي الكاميرون ومالاوي.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد، أن طاقم التحكيم يتكون من شاهندا المغربي حكماً للساحة، وتعاونها كوينسي كلوديا فيكتوريا من موريشيوس حكماً مساعداً أول، والتونسية هدى عافين حكماً مساعداً ثانياً، فيما تتولى أمادوم فينيسيا مهمة الحكم الرابع، والبنينية نافيساتو ياكين حكماً احتياطياً.

وقال المصدر نفسه: «تتولى التونسية دورصاف جنواطي مسؤولية حكم تقنية الفيديو المساعد (فار)، ويعاونها المغربي زكريا بشطاوي وليتيسيا أنتونيلا فيانا، فيما تتولى السنغالية فاتو جاي مهمة مراقبة الحكام».

وتُسجّل شاهندا المغربي إنجازاً تاريخياً باختيارها إدارة المباراة؛ حيث تصبح أول حكمة مصرية وعربية تدير نهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات منذ انطلاق البطولة.

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