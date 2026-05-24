أبها «بطل يلو» يناقش ملف الاستقطابات «المحلية والأجنبية»

تسعى إدارة أبها «بطل دوري يلو»، لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي في موسمه الجديد.

وعقدت اللجنة الفنية بالنادي عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لمناقشة ملف الاستقطابات المحلية والأجنبية، وتحديد ملامح المرحلة المقبلة، إلى جانب دراسة إقامة المعسكر الخارجي، والعمل على جلب رعاة داعمين لمشروع النادي، فضلاً عن مناقشة ملف الإبقاء على عدد من العناصر المحلية التي قدمت مستويات مميزة الموسم الماضي.

وتضم اللجنة الفنية في النادي كلاً من رئيس النادي سعد الأحمري والمدرب دامير بوريتش، وعضوي مجلس الإدارة علي علوان وعبد الله عايض، إضافة إلى محمد النمر، وذلك لوضع التصورات الفنية الخاصة بالفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد الهدف المعلن لرئيس النادي سعد الأحمري أن يكون أبها خصماً صعباً ونداً قوياً في دوري روشن، وذلك وفقاً للعمل الجاري داخل النادي والتخطيط الفني والإداري للموسم المقبل، فيما تقرر إقامة المعسكر الإعدادي الخارجي في النمسا استعداداً لانطلاق الموسم.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن إدارة أبها تتجه للإبقاء على المدرب دامير بوريتش بعد المستويات التي قدمها الفريق تحت إشرافه، إلى جانب العمل على استمرار المدافع الدولي جوريان غاري، الذي انضم إلى قائمة منتخب كوراساو المشاركة في كأس العالم 2026، وكذلك هداف الفريق سيلا سو الذي سجل 27 هدفاً خلال الموسم الماضي ولفت الأنظار بأدائه الهجومي.

كما تتجه الإدارة إلى تدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين الأجانب الذين سبق لهم خوض تجارب في الدوري السعودي والمشاركة مع أندية دوري روشن، إلى جانب استقطاب عناصر محلية قادرة على تقديم الإضافة الفنية في الموسم المقبل.

وفي المقابل، سيفتقد أبها لخدمات لاعبه مشعل المطيري بعد انتقاله إلى الأهلي بطل النخبة، بينما تواصل الإدارة محاولاتها للإبقاء على عدد من العناصر الأساسية ضمن مشروع الفريق للموسم القادم.