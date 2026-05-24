العطوي لـ«الشرق الأوسط»: مع الدرعية شاهدت احترافية لم أشاهدها في مسيرتي

أبدى خالد العطوي مدرب فريق الدرعية سعادته بعد الانتصار على العلا والصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين، وقال العطوي لـ«الشرق الأوسط»: «شاهدت احترافية لم أشاهدها في مسيرتي. الجميع عمل بإخلاص وتفانٍ من أجل الدرعية».

وأضاف: «الرجال الشجعان يحضرون في الأوقات الصعبة، والأمير خالد بن محمد رئيس مجلس الإدارة هو من سيحدد مستقبلي. أينما يوجهني سأكون مستعداً وحاضراً».

من جانبه، اعترف حسين القحطاني لاعب الفريق بصعوبة الإنجاز وأهمية الصعود، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «منجز كبير وتاريخي، وكان من المفترض أن نصعد من قبل مرحلة خروج المغلوب (البلاي أوف)».

وأضاف القحطاني: «العمل التكتيكي من خالد العطوي صنع الفارق معنا دفاعياً وهجومياً ومنحنا الثقة، هناك لاعبون كانوا لا يشاركون مع الفريق، ومنذ وصول العطوي أصبحوا يشاركون، وصنعوا الفارق، وهذا الأمر يُحسب له».

واختتم حديثه: «نعِد الجماهير بالاستمتاع في الموسم القادم، وأن يكون فريق الدرعية خصماً صعباً أمام أي فريق يواجهه».

وليد عبد الله حارس مرمى الدرعية لم يستطع تقديم حديث لـ«الشرق الأوسط» بسبب احتفاله بالتأهل، وقال: «الدوري السعودي سيكون سعيداً بقدوم الدرعية».

بينما أبدى عبد الإله المالكي لاعب الفريق سعادته قائلاً: «وصول خالد العطوي صنع الفارق معنا، ونتمنى أن نعطي المدرب الوطني فرصة لأنه مميز، وهذا ما حدث منذ وصول العطوي معنا، وجميع اللاعبين سعداء معه، كذلك المدرب سعد الشهري عندما عملت معه الموسم الماضي. نشاهد أفكاراً تكتيكية وخططاً لا نشاهدها مع مدربين أوروبيين».

ووجَّه المالكي رسالة للَّاعب الشاب عبد الله سبيت، مواليد 2004: «هذا اللاعب سيكون له مستقبل كبير مع المنتخب».

من جهته، قال عبد الله سبيت: «موسم كان صعباً، ونحن سعداء بالتأهل للدوري السعودي للمحترفين».