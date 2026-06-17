القادسية يعلن رحيل سارة بيورك وأجارا نغويا عن صفوفه

أعلن نادي القادسية، المنافس في الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم، رحيل نجمتَي الفريق الكروي، الآيسلندية سارة بيورك، والكاميرونية أجارا نغويا.
ومثّلت سارة الفريق لموسمين متتاليين، فيما انضمَّت أجارا إلى صفوف الفريق عام 2024.
ونجحت كلتا اللاعبتين في وضع بصمتها المميزة مع فريق القادسية وتحقيق الألقاب المختلفة في المنافسات الرياضية.
يُذكر أن القادسية أعلن رحيل قائدة الفريق الكروي للسيدات، البرازيلية ريان ماتشادو، التي مثّلت شعار النادي لثلاثة أعوام متتالية.
وحقق فريق القادسية المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري السعودي للسيدات في الموسم الماضي، حيث جمع 23 نقطة من 14 مباراة.