مدرب بالنرويج: مواجهة كين ضد هالاند هي من ستحدد المتأهل

قال مدرب النرويج ستوله سولباكن إن المواجهة بين إيرلينغ هالاند وهاري كين ستلعب دوراً كبيراً في حسم ربع نهائي كأس العالم أمام إنجلترا، السبت، في ميامي.

وسجل هالاند سبعة أهداف في أول أربع مباريات له في بطولة كبرى، وقاد النرويج إلى ربع النهائي للمرة الأولى لدى عودتها إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً.

ويأتي كين بفارق هدف واحد فقط خلف مهاجم مانشستر سيتي في صدارة هدافي البطولة، بعد أن رفع رصيده في كأس العالم إلى 14 هدفاً، وقاد إنجلترا إلى ربع النهائي للمرة الثالثة توالياً.

وقال سولباكن في مؤتمر صحافي عشية المباراة: «أعتقد أنها مواجهة النرويج ضد إنجلترا، لكن ليس سراً أن كين هو صانع الفارق الأول لإنجلترا، وهالاند هو صانع الفارق الأول بالنسبة لنا».

وأضاف سولباكن: «كل مباراة كانت الأهم (في التاريخ) لكرة القدم النرويجية، خصوصاً في الأدوار الإقصائية، لذا فهذه هي المرة الثالثة التي تكون فيها المباراة الأهم».

وتابع المدرب السابق لوولفرهامبتون الإنجليزي: «أشعر بأن اللاعبين في حالة من الهدوء ولكن بروح تنافسية. أعتقد أن الضغط على إنجلترا أكبر منا، لكننا نضع أيضاً ضغطاً على أدائنا. عندما تبدأ المباراة، لا أعتقد أن اللاعبين يفكرون كثيراً في الضغط عندما تكون 11 ضد 11».

واستحوذ تقدم النرويج على اهتمام الجماهير في الداخل وعبر الأطلسي في الولايات المتحدة.

وأصبحت احتفالية المشجعين بأسلوب «رو» (أي «جدّف» بالنرويجية) من الصور الأيقونية في البطولة، بينما ازدادت مكانة هالاند كنجم عالمي بفضل قدرته التهديفية داخل الملعب وشخصيته المرحة خارجه.

وقال سولباكن: «أعتقد أن النرويج بأكملها تتطلع إلى الغد. لقد عشنا ليالي رائعة في هذه النسخة من كأس العالم، وهي توحّد البلاد».

وأضاف: «ربما لن يتكرر هذا في النرويج؛ لأنني أعتقد أننا سنتأهل أكثر. في كل مرة لدينا الآن فرصة للعبور إلى بطولة أوروبا أو كأس العالم. لكن الآن مرت 26 سنة منذ آخر مرة».