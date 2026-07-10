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الرياضة رياضة عالمية

مدرب بالنرويج: مواجهة كين ضد هالاند هي من ستحدد المتأهل

سولباكن خلال المؤتمر (أ.ف.ب)
سولباكن خلال المؤتمر (أ.ف.ب)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
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  • ميامي: «الشرق الأوسط»
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مدرب بالنرويج: مواجهة كين ضد هالاند هي من ستحدد المتأهل

سولباكن خلال المؤتمر (أ.ف.ب)
سولباكن خلال المؤتمر (أ.ف.ب)

قال مدرب النرويج ستوله سولباكن إن المواجهة بين إيرلينغ هالاند وهاري كين ستلعب دوراً كبيراً في حسم ربع نهائي كأس العالم أمام إنجلترا، السبت، في ميامي.

وسجل هالاند سبعة أهداف في أول أربع مباريات له في بطولة كبرى، وقاد النرويج إلى ربع النهائي للمرة الأولى لدى عودتها إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً.

ويأتي كين بفارق هدف واحد فقط خلف مهاجم مانشستر سيتي في صدارة هدافي البطولة، بعد أن رفع رصيده في كأس العالم إلى 14 هدفاً، وقاد إنجلترا إلى ربع النهائي للمرة الثالثة توالياً.

وقال سولباكن في مؤتمر صحافي عشية المباراة: «أعتقد أنها مواجهة النرويج ضد إنجلترا، لكن ليس سراً أن كين هو صانع الفارق الأول لإنجلترا، وهالاند هو صانع الفارق الأول بالنسبة لنا».

وأضاف سولباكن: «كل مباراة كانت الأهم (في التاريخ) لكرة القدم النرويجية، خصوصاً في الأدوار الإقصائية، لذا فهذه هي المرة الثالثة التي تكون فيها المباراة الأهم».

وتابع المدرب السابق لوولفرهامبتون الإنجليزي: «أشعر بأن اللاعبين في حالة من الهدوء ولكن بروح تنافسية. أعتقد أن الضغط على إنجلترا أكبر منا، لكننا نضع أيضاً ضغطاً على أدائنا. عندما تبدأ المباراة، لا أعتقد أن اللاعبين يفكرون كثيراً في الضغط عندما تكون 11 ضد 11».

واستحوذ تقدم النرويج على اهتمام الجماهير في الداخل وعبر الأطلسي في الولايات المتحدة.

وأصبحت احتفالية المشجعين بأسلوب «رو» (أي «جدّف» بالنرويجية) من الصور الأيقونية في البطولة، بينما ازدادت مكانة هالاند كنجم عالمي بفضل قدرته التهديفية داخل الملعب وشخصيته المرحة خارجه.

وقال سولباكن: «أعتقد أن النرويج بأكملها تتطلع إلى الغد. لقد عشنا ليالي رائعة في هذه النسخة من كأس العالم، وهي توحّد البلاد».

وأضاف: «ربما لن يتكرر هذا في النرويج؛ لأنني أعتقد أننا سنتأهل أكثر. في كل مرة لدينا الآن فرصة للعبور إلى بطولة أوروبا أو كأس العالم. لكن الآن مرت 26 سنة منذ آخر مرة».

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شهدت مباراة إسبانيا وبلجيكا، في دور الثمانية لبطولة كأس العالم، مشاركة النجم الواعد لامين يامال في القائمة الأساسية لفريق المدرب لويس دي لا فوينتي.

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يامال خلال مشاركته في المباراة (أ.ف.ب)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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يامال ثالث أصغر لاعب يشارك في ربع نهائي المونديال

يامال خلال مشاركته في المباراة (أ.ف.ب)
يامال خلال مشاركته في المباراة (أ.ف.ب)

شهدت مباراة إسبانيا وبلجيكا، في دور الثمانية لبطولة كأس العالم، مشاركة النجم الواعد لامين يامال في القائمة الأساسية لفريق المدرب لويس دي لا فوينتي.

وأصبح الإسباني يامال ثالث أصغر لاعب سناً يشارك في دور الثمانية بكأس العالم عبر التاريخ، وذلك بعمر 18 عاماً و362 يوماً.

وجاء يامال، الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال، خلف الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، الذي لعب أمام ويلز في دور الثمانية لنسخة كأس العالم عام 1958، وهو بعمر 17 عاماً و239 يوماً، ولاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي، الذي خاض مع منتخب بلاده لقاء الدور نفسه أمام فرنسا بالنسخة الحالية للبطولة، بعمر 18 عاماً و280 يوماً.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

الكيني وانيوني يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 1000 متر

وانيوني محتفلاً بالإنجاز (موقع الدوري الماسي لألعاب القوى)
وانيوني محتفلاً بالإنجاز (موقع الدوري الماسي لألعاب القوى)
  • موناكو: «الشرق الأوسط»
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  • موناكو: «الشرق الأوسط»
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الكيني وانيوني يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 1000 متر

وانيوني محتفلاً بالإنجاز (موقع الدوري الماسي لألعاب القوى)
وانيوني محتفلاً بالإنجاز (موقع الدوري الماسي لألعاب القوى)

حطم الكيني إيمانويل وانيوني الرقم القياسي العالمي في سباق 1000 متر للرجال، بزمن قدره دقيقتان و11.83 ثانية، خلال لقاء موناكو ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى، الجمعة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي حققه مواطنه نواه نجيني قبل 27 عاماً بفارق 0.13 ثانية.

وأنهى وانيوني، البطل الأولمبي في سباق 800 متر، السباق متقدماً بنحو ثانية كاملة على البريطاني جيك وايتمان، بينما احتل الجزائري جمال سجاتي المركز الثالث.

وقال: «هذه المرة الأولى التي أركض فيها مسافة 1000 متر، وتحطيم الرقم القياسي العالمي مباشرة يجعلني سعيداً للغاية. أود أن أشكر الرياضيين الآخرين الذين دفعوني إلى أقصى حدودي».

وسباق 1000 متر حدث نادر، وليس مدرجاً في الألعاب الأولمبية أو بطولة العالم لألعاب القوى.

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الرياضة فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«فالورانت» تجتذب عشاق الرياضات الإلكترونية في مونديال باريس

مشجعون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»
مشجعون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»
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«فالورانت» تجتذب عشاق الرياضات الإلكترونية في مونديال باريس

مشجعون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»
مشجعون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»

في خضم الأجواء الحماسية لمنافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس، عبر عدد من الحضور عن شغفهم الكبير بلعبة فالورانت، مؤكدين أنها كانت السبب الرئيس لحضورهم منافسات الجمعة.

زائر للبطولة عبر عن إعجابه بلعبة فالورانت (الشرق الأوسط)

وقال عدد من المشجعين في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إنهم من عشاق لعبة فالورانت ويشجعون فريق فيتاليتي، معربين عن تطلعهم لرؤية الفريق يواصل تقديم مستوياته القوية في البطولة.

ولم يقتصر اهتمامهم على الرياضات الإلكترونية؛ إذ أكدوا كذلك متابعتهم للدوري السعودي وتشجيعهم لنادي النصر لوجود النجمين كريستيانو رونالدو وساديو ماني في صفوفه.

وفي السياق ذاته، قال أحد المشجعين لـ«الشرق الأوسط» إن نسخة هذا العام ستكون مختلفة عن النسخ السابقة، موضحاً أنه رغم انخفاض عدد الألعاب المدرجة في البطولة مقارنة ببعض النسخ الماضية، فإنه يتوقع منافسات ممتعة ومستوى تنافسياً عالياً، مشيراً إلى أن حضوره اليوم جاء خصيصاً لمتابعة منافسات لعبة فالورانت.

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