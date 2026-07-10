بيدري على مقاعد بدلاء إسبانيا ودي بروين ودوكو في تشكيلة بلجيكا

أجرى لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، تغييراً واحداً في تشكيلة فريقه لمباراة دور الثمانية في «كأس العالم لكرة القدم» أمام بلجيكا، الجمعة، بوضع بيدري على مقاعد البدلاء، ليحلّ محله فابيان رويز، بينما أعاد رودي غارسيا كيفن دي بروين وجيريمي دوكو للتشكيلة الأساسية في تغييرين أجراهما على فريق بلجيكا.

وانضم فابيان إلى رودري وداني أولمو في وسط إسبانيا، في حين استُبعد بيدري بشكل مفاجئ بعد الفوز على البرتغال.

ولم يطرأ أي تغيير على هجوم إسبانيا، ليبدأ كل من لامين يامال وأليكس باينا وميكل أويارزابال المباراة.

ويحلّ دي بروين محل أمادو أونانا الذي تعرَّض لتمزقٍ في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، خلال مباراة الولايات المتحدة.

كما يبدأ جيريمي دوكو المباراة، بينما يجلس دودي لوكيباكيو على مقاعد البدلاء.