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الرياضة رياضة عالمية

المستشار الألماني سيحضر نهائي ويمبلدون لمؤازرة زفيريف

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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المستشار الألماني سيحضر نهائي ويمبلدون لمؤازرة زفيريف

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس (أ.ف.ب)

قال نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف، إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيسافر لمشاهدة نهائي منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون للتنس، الأحد، وذلك بعدما فاز زفيريف على البريطاني آرثر فيري في قبل النهائي.

وأضاف زفيريف (29 عاماً) أن ميرتس تواصل مع مدربه وأعلن أنه سيأتي لمشاهدة المباراة رفقة زوجته.

وأوضح اللاعب الذي سيلتقي مع الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً، في النهائي: «إذا حدث أمر طارئ في أوروبا ربما لا يحدث ذلك».

وأصبح زفيريف، حامل لقب «رولان غاروس»، أول لاعب تنس ألماني يصل لنهائي بطولة ويمبلدون، منذ بوريس بيكر عام 1995، وقد يصبح زفيريف أول ألماني يفوز بلقب فردي الرجال منذ مايكل ستيتش عام 1991.

واحتفل زفيريف، المولود في هامبورغ، بأول لقب له في بطولات «غراند سلام» بعد فوزه بلقب «رولان غاروس».

وكان زفيريف قد أكد بعد فوزه في باريس، أنه تلقى اتصالاً من ميرتس.

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خامينتون كامباس لاعب كولومبيا (رويترز)
خامينتون كامباس لاعب كولومبيا (رويترز)
  • بوغوتا كولومبيا: «الشرق الأوسط»
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  • بوغوتا كولومبيا: «الشرق الأوسط»
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الاتحاد الكولومبي يدين التهديدات بالقتل الموجهة لكامباس

خامينتون كامباس لاعب كولومبيا (رويترز)
خامينتون كامباس لاعب كولومبيا (رويترز)

أدان الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، الجمعة، «تهديدات تستهدف حياة وسلامة» لاعب الوسط خامينتون كامباس، بعد إضاعته فرصة للتسجيل كانت حاسمة في خروج منتخب بلاده من ثمن نهائي مونديال 2026 المقام في أميركا الشمالية.

وقال الاتحاد في بيان إنه يستنكر «التهديدات التي تستهدف حياة وسلامة خامينتون كامباس وعائلته والتي أُطلقت بعد المباراة» التي خسرتها كولومبيا أمام سويسرا، الثلاثاء، في فانكوفر بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأعرب الاتحاد عن «تضامنه الكامل ودعمه» للاعب ولعائلته.

وحصل كامباس على فرصة للتسجيل إثر خطأ دفاعي سويسري، لكنه فشل في وضع الكرة داخل المرمى بعدما مرت تسديدته فوق العارضة خلال مواجهة مباشرة مع الحارس.

وتعيد التهديدات التي استهدفت لاعب روزاريو سنترال الأرجنتيني إلى الأذهان أكثر الفترات عنفاً في تاريخ كولومبيا خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، عندما كانت عصابات المخدرات تبث الرعب في أوساط السكان عبر الاغتيالات والاعتداءات.

كما أنها تذكر خصوصاً باغتيال المدافع أندريس إسكوبار بالرصاص في ميدلين (شمال غربي البلاد) عام 1994، بعد أسابيع من تسجيله هدفاً بالخطأ في مرماه خلال كأس العالم في الولايات المتحدة، حيث خرج «لوس كافيتيروس» من دور المجموعات.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم كولومبيا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: سينر يثأر من ديوكوفيتش ويلحق بزفيريف إلى النهائي

الإيطالي يانيك سينر هزم ديوكوفيتش وبلغ نهائي ويمبلدون (أ.ف.ب)
الإيطالي يانيك سينر هزم ديوكوفيتش وبلغ نهائي ويمبلدون (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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«دورة ويمبلدون»: سينر يثأر من ديوكوفيتش ويلحق بزفيريف إلى النهائي

الإيطالي يانيك سينر هزم ديوكوفيتش وبلغ نهائي ويمبلدون (أ.ف.ب)
الإيطالي يانيك سينر هزم ديوكوفيتش وبلغ نهائي ويمبلدون (أ.ف.ب)

ثأر الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً وحامل اللقب، من الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش الثامن، وبلغ نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بالفوز عليه 6-4 و6-4 و6-4، الجمعة.

وبعدما تفوق على ديوكوفيتش في 5 مواجهات متتالية، سقط سينر في بداية العام أمام الصربي في نصف نهائي بطولة أستراليا، وتنازل عن اللقب الذي أحرزه عامي 2024 و2025، لكنه نجح الجمعة في ردّ الاعتبار وبلوغ النهائي الكبير السابع في مسيرته، على أمل الفوز بلقبه الخامس.

ويلتقي الإيطالي في مواجهة اللقب مع الألماني ألكسندر زفيريف الثالث الذي تغلب في وقت سابق على البريطاني أرثر فيري بفوزه عليه 7-6 (7-0) و6-2 و6-4.

وبذلك، تأجل مجدداً سعي الصربي البالغ 39 عاماً نحو الانفراد بالرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه حالياً مع الأسترالية مارغريت كورت (24 لكل منهما).

وبعد خسارته السابعة مقابل 5 انتصارات على سينر، فشل ديوكوفيتش في مواصلة حلم معادلة الرقم القياسي المسجل باسم السويسري روجر فيدرر بإحراز لقبه الثامن في فردي ويمبلدون، والتأهل إلى النهائي الحادي عشر في البطولة الإنجليزية، والتاسع والثلاثين في البطولات الكبرى (يحمل الرقم القياسي بفارق 7 أمام فيدرر).

الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش فشل في مجاراة سينر (أ.ف.ب)

وبدا منذ البداية أن الصربي مرشح لخسارة نصف النهائي الخامس عشر له في ويمبلدون في إنجاز قياسي جديد، والخامس والخمسين في البطولات الكبرى، بعدما خسر إرساله في الشوط التاسع من المجموعة الأولى حيث تقدم سينر 5-4 قبل حسمها على إرساله.

ثم كرر الإيطالي الأمر ذاته في الثانية حين حقق الكسر في الشوط السابع، متقدماً 4-3 و5-3 قبل حسمها 6-4.

وضرب سينر باكراً في المجموعة الثالثة وكسر إرسال منافسه منذ الشوط الأول الذي كان ماراثوانياً، في طريقه إلى التقدم 2-0 ثم 3-1 بعدما كان قريباً جداً من كسر الإرسال مجدداً في الشوط الثالث أيضاً.

وواصل الإيطالي تفوقه وأنهى الشوط الثامن على إرساله من دون خسارة أي نقطة، قبل أن يحسم المجموعة على إرساله 6-4 واللقاء الذي كان فيه الأفضل في كافة النواحي الإحصائية، أبرزها حصوله على 13 فرصة للكسر، ترجم منها ثلاث، مقابل فرصة واحدة لم تترجم لمنافسه الصربي.

كما تفوق في الإرسالات الساحقة (16 مقابل 8) وعدد الأخطاء المباشرة (15 مقابل 23)، منهياً اللقاء في ساعتين و20 دقيقة.

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الرياضة رياضة عالمية

تأكد غياب السويسري مانزامبي عن مواجهة الأرجنتين

يوهان مانزامبي سيغيب عن سويسرا خلال مواجهة الأرجنتين (د.ب.أ)
يوهان مانزامبي سيغيب عن سويسرا خلال مواجهة الأرجنتين (د.ب.أ)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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تأكد غياب السويسري مانزامبي عن مواجهة الأرجنتين

يوهان مانزامبي سيغيب عن سويسرا خلال مواجهة الأرجنتين (د.ب.أ)
يوهان مانزامبي سيغيب عن سويسرا خلال مواجهة الأرجنتين (د.ب.أ)

أعلن مورات ياكين، المدير الفني للمنتخب السويسري، الجمعة، أن فريقه سيفتقد لجهود نجمه المصاب يوهان مانزامبي في مباراة دور الثمانية بكأس العالم أمام حامل اللقب، منتخب الأرجنتين.

وقال ياكين في مؤتمر صحافي قبل مباراة السبت: «للأسف، لن يتمكن يوهان من اللعب غداً، لقد حاولنا تجهيزه، لكن لم نتمكن بعد».

وكان مانزامبي قد اضطر للتوقف عن التدريب قبل يوم من مباراة دور الستة عشر أمام كولومبيا بسبب إصابة في الركبة، وغاب عن المباراة التي فاز فيها فريقه بركلات الترجيح وسجّل مانزامبي (20 عاماً)، والذي من المقرر أن ينتقل إلى نيوكاسل الإنجليزي قادماً من فرايبورغ الألماني، 3 أهداف في البطولة.

ووصف ياكين غياب مانزامبي بالصدمة، خاصة بعد عدم تعافيه في الوقت المناسب، وقال: «إنه أمر مؤلم للغاية».

ورغم ذلك فإن آمال المنتخب السويسري عالية في مواجهة منتخب الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي.

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