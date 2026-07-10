المستشار الألماني سيحضر نهائي ويمبلدون لمؤازرة زفيريف

قال نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف، إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيسافر لمشاهدة نهائي منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون للتنس، الأحد، وذلك بعدما فاز زفيريف على البريطاني آرثر فيري في قبل النهائي.

وأضاف زفيريف (29 عاماً) أن ميرتس تواصل مع مدربه وأعلن أنه سيأتي لمشاهدة المباراة رفقة زوجته.

وأوضح اللاعب الذي سيلتقي مع الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً، في النهائي: «إذا حدث أمر طارئ في أوروبا ربما لا يحدث ذلك».

وأصبح زفيريف، حامل لقب «رولان غاروس»، أول لاعب تنس ألماني يصل لنهائي بطولة ويمبلدون، منذ بوريس بيكر عام 1995، وقد يصبح زفيريف أول ألماني يفوز بلقب فردي الرجال منذ مايكل ستيتش عام 1991.

واحتفل زفيريف، المولود في هامبورغ، بأول لقب له في بطولات «غراند سلام» بعد فوزه بلقب «رولان غاروس».

وكان زفيريف قد أكد بعد فوزه في باريس، أنه تلقى اتصالاً من ميرتس.