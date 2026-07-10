الاتحاد الكولومبي يدين التهديدات بالقتل الموجهة لكامباس

أدان الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، الجمعة، «تهديدات تستهدف حياة وسلامة» لاعب الوسط خامينتون كامباس، بعد إضاعته فرصة للتسجيل كانت حاسمة في خروج منتخب بلاده من ثمن نهائي مونديال 2026 المقام في أميركا الشمالية.

وقال الاتحاد في بيان إنه يستنكر «التهديدات التي تستهدف حياة وسلامة خامينتون كامباس وعائلته والتي أُطلقت بعد المباراة» التي خسرتها كولومبيا أمام سويسرا، الثلاثاء، في فانكوفر بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأعرب الاتحاد عن «تضامنه الكامل ودعمه» للاعب ولعائلته.

وحصل كامباس على فرصة للتسجيل إثر خطأ دفاعي سويسري، لكنه فشل في وضع الكرة داخل المرمى بعدما مرت تسديدته فوق العارضة خلال مواجهة مباشرة مع الحارس.

وتعيد التهديدات التي استهدفت لاعب روزاريو سنترال الأرجنتيني إلى الأذهان أكثر الفترات عنفاً في تاريخ كولومبيا خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، عندما كانت عصابات المخدرات تبث الرعب في أوساط السكان عبر الاغتيالات والاعتداءات.

كما أنها تذكر خصوصاً باغتيال المدافع أندريس إسكوبار بالرصاص في ميدلين (شمال غربي البلاد) عام 1994، بعد أسابيع من تسجيله هدفاً بالخطأ في مرماه خلال كأس العالم في الولايات المتحدة، حيث خرج «لوس كافيتيروس» من دور المجموعات.