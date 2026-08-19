عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:53 دقيقه
العالم آسيا

مقتل 9 أشخاص على الأقل بحريق في فندق في الهند

أرشيفية لسيارة إسعاف هندية متوقفة على جانب الطريق (د.ب.أ)
أرشيفية لسيارة إسعاف هندية متوقفة على جانب الطريق (د.ب.أ)
TT
TT

مقتل 9 أشخاص على الأقل بحريق في فندق في الهند

أرشيفية لسيارة إسعاف هندية متوقفة على جانب الطريق (د.ب.أ)
أرشيفية لسيارة إسعاف هندية متوقفة على جانب الطريق (د.ب.أ)

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون إثر اندلاع حريق في فندق في ولاية البنغال الغربية في الهند الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤول في إدارة الإطفاء.

وقال المسؤول، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «تسعة أشخاص لقوا حتفهم في الحريق الذي اندلع في وقت مبكر من الأربعاء».

وأضاف أنه تم إنقاذ ستة رجال وامرأتين وطفل ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مواضيع
الهند

الأكثر قراءة

 
 
العالم آسيا

سيول تعلن اتفاق جيشها والجيش الأميركي على اختصار مدة تدريباتهما

طائرات هليكوبتر أميركية من طراز «يو إتش 60 بلاك هوك» في معسكر همفريز بكوريا الجنوبية (أ.ف.ب)
طائرات هليكوبتر أميركية من طراز «يو إتش 60 بلاك هوك» في معسكر همفريز بكوريا الجنوبية (أ.ف.ب)
TT
TT

سيول تعلن اتفاق جيشها والجيش الأميركي على اختصار مدة تدريباتهما

طائرات هليكوبتر أميركية من طراز «يو إتش 60 بلاك هوك» في معسكر همفريز بكوريا الجنوبية (أ.ف.ب)
طائرات هليكوبتر أميركية من طراز «يو إتش 60 بلاك هوك» في معسكر همفريز بكوريا الجنوبية (أ.ف.ب)

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم (الأربعاء)، أن جيشها والجيش الأميركي اتفقا على اختصار مدة تدريباتهما العسكرية بناء على طلب الولايات المتحدة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن التدريبات الجارية مع الولايات المتحدة ستنتهي يوم الجمعة المقبل، وليس في 27 أغسطس (آب) كما كان مقررا من قبل.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق كذلك على تقليص حجم بعض التدريبات الميدانية المشتركة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر بتقليص حجم التدريبات قبل بدءها مباشرة يوم الاثنين.

وأشار ترمب إلى ما وصفه بالعلاقة الجيدة التي تربطه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ورفض كوريا الجنوبية الانضمام إلى الحرب الأميركية ضد إيران.

مواضيع
كوريا الجنوبية أميركا
العالم آسيا

زلزال بقوة 5.9 درجة شمال غربي الصين

زلزال بقوة 5.9 درجة شمال غربي الصين
TT
TT

زلزال بقوة 5.9 درجة شمال غربي الصين

زلزال بقوة 5.9 درجة شمال غربي الصين

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر مدينة دونهوانج في مقاطعة قانسو بشمال غرب الصين صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الهزة الأرضية كان على بعد 269 كيلومتر جنوب-جنوب شرق المدينة، وعلى عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

مواضيع
زلزال الصين
العالم آسيا

الأمم المتحدة: إصابة 42 طفلاً على الأقل بانفجار قرب مدرسة في كابل

أحد أفراد أمن «طالبان» يقف على طريق خلال احتفالات الذكرى السنوية الخامسة لعودتهم إلى السلطة في قندهار 15 أغسطس 2026 (أ.ف.ب)
أحد أفراد أمن «طالبان» يقف على طريق خلال احتفالات الذكرى السنوية الخامسة لعودتهم إلى السلطة في قندهار 15 أغسطس 2026 (أ.ف.ب)
TT
TT

الأمم المتحدة: إصابة 42 طفلاً على الأقل بانفجار قرب مدرسة في كابل

أحد أفراد أمن «طالبان» يقف على طريق خلال احتفالات الذكرى السنوية الخامسة لعودتهم إلى السلطة في قندهار 15 أغسطس 2026 (أ.ف.ب)
أحد أفراد أمن «طالبان» يقف على طريق خلال احتفالات الذكرى السنوية الخامسة لعودتهم إلى السلطة في قندهار 15 أغسطس 2026 (أ.ف.ب)

قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، الثلاثاء، إن 42 طفلاً على الأقل أُصيبوا نتيجة انفجار في مدرسة بالعاصمة كابل، دون تقديم تفاصيل حول سبب الانفجار، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان خبير الأمم المتحدة المعنيّ بشؤون أفغانستان، ريتشارد بينيت، قد أدان في وقت سابق الهجوم «المشين» في منطقة دشت برجي (غرب)، حيث ينتمي غالبية السكان إلى طائفة الهزارة الشيعية التي سبق أن استهدفتها هجمات عدة.

وتتراوح أعمار جرحى انفجار الاثنين، بين تسعة أعوام و14 عاماً، وفق ما أفادت به بعثة الأمم المتحدة.

وصرّح متحدث باسم البعثة لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم تُؤكد البعثة بعد ملابسات الانفجار»، مشيراً إلى وجود «تقارير متضاربة عن كونه هجوماً استهدف المدرسة، أو ذخيرة غير منفجرة».

تسببت عقود من النزاعات في انتشار الذخائر غير المنفجرة في أنحاء أفغانستان، مما يجعلها الثالثة عالمياً من حيث عدد الضحايا الناجمين عنها، حسب الأمم المتحدة.

وقالت مديرية تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام في أفغانستان، والتي تولت عمليات التحقيق في موقع الحادثة، إن قنبلة يدوية انفجرت في المدرسة بعد ظهر الاثنين، وهو ما يتطابق مع التفاصيل التي قدّمتها شرطة كابل في وقت سابق.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان: «ندعو إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه الحادثة. يجب أن تبقى المدارس والمراكز التعليمية آمنة».

من جانبها، نشرت المدرسة الابتدائية الخاصة رسالة على صفحتها في «فيسبوك» تطلب فيها «الدعاء للمصابين»، دون أن تقدّم تفاصيل إضافية.

ووقع الانفجار يوم الاثنين، في مدرسة ابتدائية خاصة للبنين والبنات، بالتزامن مع انصراف الطلاب، وفق ما ذكرت سيدة من سكان المنطقة تبلغ 38 عاماً.

وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبةً عدم كشف اسمها لأسباب أمنية: «حسبما رأيت، أُصيب الأطفال الذين كانوا داخل فناء المدرسة، بينما كان من غادروا المدرسة سالمين».

وتابعت أن الأطفال المصابين نُقلوا في عربات إسعاف وسيارات خاصة، مضيفةً: «كان عدد المصابين كبيراً إلى درجة أنني لم أستطع إحصاءهم».

وأبلغت شرطة كابل «وكالة الصحافة الفرنسية» عن انفجار قنبلة يدوية في مدرسة، أسفر عن إصابة عدد من الأطفال بجروح طفيفة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل، خالد زدران، في ساعة متأخرة الاثنين: «وصلت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، ويجري التحقيق فيه».

وأوضح أحد السكان، طالباً أيضاً عدم الكشف عن هويته، أن قوات الأمن طوقت المنطقة، الثلاثاء.

وشهدت كابل هجمات متفرقة خلال السنوات الخمس الماضية من حكم «طالبان»، من بينها انفجار في مطعم صيني وسط المدينة في يناير (كانون الثاني)، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

كما شهدت منطقة دشت برجي عدة تفجيرات دامية، من بينها تفجير سيارة مفخخة أمام مدرسة للبنات عام 2021، أسفر عن مقتل 90 شخصاً على الأقل وإصابة المئات.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجمات في دشت برجي استهدفت الأقلية الشيعية.

مواضيع
أخبار العالم الأمم المتحدة انفجار الأطفال أفغانستان