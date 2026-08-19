مقتل 9 أشخاص على الأقل بحريق في فندق في الهند

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون إثر اندلاع حريق في فندق في ولاية البنغال الغربية في الهند الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤول في إدارة الإطفاء.

وقال المسؤول، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «تسعة أشخاص لقوا حتفهم في الحريق الذي اندلع في وقت مبكر من الأربعاء».

وأضاف أنه تم إنقاذ ستة رجال وامرأتين وطفل ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.