الأمم المتحدة: إصابة 42 طفلاً على الأقل بانفجار قرب مدرسة في كابل

قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، الثلاثاء، إن 42 طفلاً على الأقل أُصيبوا نتيجة انفجار في مدرسة بالعاصمة كابل، دون تقديم تفاصيل حول سبب الانفجار، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان خبير الأمم المتحدة المعنيّ بشؤون أفغانستان، ريتشارد بينيت، قد أدان في وقت سابق الهجوم «المشين» في منطقة دشت برجي (غرب)، حيث ينتمي غالبية السكان إلى طائفة الهزارة الشيعية التي سبق أن استهدفتها هجمات عدة.

وتتراوح أعمار جرحى انفجار الاثنين، بين تسعة أعوام و14 عاماً، وفق ما أفادت به بعثة الأمم المتحدة.

وصرّح متحدث باسم البعثة لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم تُؤكد البعثة بعد ملابسات الانفجار»، مشيراً إلى وجود «تقارير متضاربة عن كونه هجوماً استهدف المدرسة، أو ذخيرة غير منفجرة».

تسببت عقود من النزاعات في انتشار الذخائر غير المنفجرة في أنحاء أفغانستان، مما يجعلها الثالثة عالمياً من حيث عدد الضحايا الناجمين عنها، حسب الأمم المتحدة.

وقالت مديرية تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام في أفغانستان، والتي تولت عمليات التحقيق في موقع الحادثة، إن قنبلة يدوية انفجرت في المدرسة بعد ظهر الاثنين، وهو ما يتطابق مع التفاصيل التي قدّمتها شرطة كابل في وقت سابق.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان: «ندعو إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه الحادثة. يجب أن تبقى المدارس والمراكز التعليمية آمنة».

من جانبها، نشرت المدرسة الابتدائية الخاصة رسالة على صفحتها في «فيسبوك» تطلب فيها «الدعاء للمصابين»، دون أن تقدّم تفاصيل إضافية.

ووقع الانفجار يوم الاثنين، في مدرسة ابتدائية خاصة للبنين والبنات، بالتزامن مع انصراف الطلاب، وفق ما ذكرت سيدة من سكان المنطقة تبلغ 38 عاماً.

وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبةً عدم كشف اسمها لأسباب أمنية: «حسبما رأيت، أُصيب الأطفال الذين كانوا داخل فناء المدرسة، بينما كان من غادروا المدرسة سالمين».

وتابعت أن الأطفال المصابين نُقلوا في عربات إسعاف وسيارات خاصة، مضيفةً: «كان عدد المصابين كبيراً إلى درجة أنني لم أستطع إحصاءهم».

وأبلغت شرطة كابل «وكالة الصحافة الفرنسية» عن انفجار قنبلة يدوية في مدرسة، أسفر عن إصابة عدد من الأطفال بجروح طفيفة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل، خالد زدران، في ساعة متأخرة الاثنين: «وصلت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، ويجري التحقيق فيه».

وأوضح أحد السكان، طالباً أيضاً عدم الكشف عن هويته، أن قوات الأمن طوقت المنطقة، الثلاثاء.

وشهدت كابل هجمات متفرقة خلال السنوات الخمس الماضية من حكم «طالبان»، من بينها انفجار في مطعم صيني وسط المدينة في يناير (كانون الثاني)، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

كما شهدت منطقة دشت برجي عدة تفجيرات دامية، من بينها تفجير سيارة مفخخة أمام مدرسة للبنات عام 2021، أسفر عن مقتل 90 شخصاً على الأقل وإصابة المئات.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجمات في دشت برجي استهدفت الأقلية الشيعية.