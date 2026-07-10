بيرنلي يعين البلجيكي هاين مدرباً له

قال بيرنلي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، إنه عيّن نيكي هاين مدرباً للفريق بعقد مدته 3 سنوات.

وسيحل البلجيكي البالغ من العمر 45 عاماً مكان سكوت باركر الذي رحل عن المنصب بالتراضي في أبريل (نيسان) بعد تأكد هبوط بيرنلي من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدرجة الثانية للمرة الثالثة في 5 مواسم.

وقال هاين في بيان: «يسعدني الانضمام إلى نادٍ له تاريخ عريق ومشجعون يهتمون به اهتماماً شديداً. أعلم أن أغلبهم لا يعرفون الكثير عني بعد، وهذا أمر طبيعي، والواجب عليَّ تغيير هذا».

كان هاين قد عُين مدرباً مؤقتاً لكلوب بروج في مارس (آذار) 2024. وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري البلجيكي في موسم 2023 - 2024، كما قاده لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

وبعد تعيينه بعقد نهائي في يونيو (حزيران) 2024، فاز مع الفريق أيضاً بكأس بلجيكا وكأس السوبر البلجيكية، وحصل على لقب أفضل مدرب في العام ببلجيكا لعام 2024.