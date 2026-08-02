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العالم أميركا اللاتينية

مقتل 13 شخصاً جراء تحطم طائرة سياحية في بيرو

لقطة متداولة لموقع تحطم الطائرة على مواقع التواصل الاجتماعي
لقطة متداولة لموقع تحطم الطائرة على مواقع التواصل الاجتماعي
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مقتل 13 شخصاً جراء تحطم طائرة سياحية في بيرو

لقطة متداولة لموقع تحطم الطائرة على مواقع التواصل الاجتماعي
لقطة متداولة لموقع تحطم الطائرة على مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت السلطات في إقليم نازكا أن طائرة سياحية صغيرة تحطمت، السبت، أثناء تحليقها فوق موقع خطوط نازكا الأثري في جنوب بيرو، مما أسفر عن مقتل 13 شخصاً.

وقالت وزارة التجارة والسياحة في بيرو، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إن الطائرة كانت تقل 11 سائحاً أجنبياً واثنين من الطيارين.

وأفادت السلطات المحلية أن الطائرة تحطمت في منطقة بويبلو فييخو، على بعد نحو ستة كيلومترات من مدينة نازكا ونحو 12 كيلومتراً من موقع خطوط نازكا.

وأوضحت السلطات المحلية أن الطائرة الصغيرة تابعة لشركة الطيران البيروفية المحلية «أيروديانا»، وكانت قد أقلعت من مطار بيسكو. ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة.

ووفقاً لتقارير الشرطة التي نقلتها الصحافة المحلية، وقع الحادث في الساعة 12:55 ظهراً بالتوقيت المحلي، بينما كانت الطائرة تقوم برحلة سياحية وتستعد لبدء رحلة العودة.

وذكرت الإذاعة المحلية «آر.بي.بي» أن النيران اشتعلت في الطائرة مما جعل أي عملية إنقاذ مستحيلة، وتم إرسال رجال الإطفاء وأفراد الشرطة المحلية لإخماد الحريق والقيام بجهود الإنقاذ الأولية.

ولا تزال أسباب الحادث مجهولة، وأعلنت السلطات المحلية أنها ستجري تحقيقاً في الأمر.

وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حطاماً يتصاعد منه الدخان لما يبدو أنه طائرة صغيرة في سهول قاحلة.

وتعد خطوط نازكا، وهي رسومات ضخمة وأشكال هندسية محفورة في السهول الصحراوية في جنوب البلاد، إحدى الوجهات السياحية الرئيسية في بيرو، إذ تجذب ما يقرب من 100 ألف زائر سنوياً. وعادة ما يشاهدها الزوار من طائرات صغيرة تحلق فوق الموقع.

وتم تعليق الرحلات الجوية فوق خطوط نازكا، التي تنطلق من مطار ماريا رايش القريب، الجمعة، بسبب سرعة الرياح التي تجاوزت 40 كيلومتراً في الساعة، مما أدى إلى إثارة الغبار وتقليل الرؤية.

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