مقتل 13 شخصاً جراء تحطم طائرة سياحية في بيرو

أعلنت السلطات في إقليم نازكا أن طائرة سياحية صغيرة تحطمت، السبت، أثناء تحليقها فوق موقع خطوط نازكا الأثري في جنوب بيرو، مما أسفر عن مقتل 13 شخصاً.

وقالت وزارة التجارة والسياحة في بيرو، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إن الطائرة كانت تقل 11 سائحاً أجنبياً واثنين من الطيارين.

وأفادت السلطات المحلية أن الطائرة تحطمت في منطقة بويبلو فييخو، على بعد نحو ستة كيلومترات من مدينة نازكا ونحو 12 كيلومتراً من موقع خطوط نازكا.

وأوضحت السلطات المحلية أن الطائرة الصغيرة تابعة لشركة الطيران البيروفية المحلية «أيروديانا»، وكانت قد أقلعت من مطار بيسكو. ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة.

A tourist plane crashed near Nazca, Peru today, killing all 13 people on board.The aircraft was operated by Aerodiana, a Peruvian company that runs sightseeing flights over the Nazca Lines, as well as charter and cargo services. The aircraft was described in some reports as a... pic.twitter.com/vixSZ0JsoA — T_CAS videos (@tecas2000) August 1, 2026

ووفقاً لتقارير الشرطة التي نقلتها الصحافة المحلية، وقع الحادث في الساعة 12:55 ظهراً بالتوقيت المحلي، بينما كانت الطائرة تقوم برحلة سياحية وتستعد لبدء رحلة العودة.

وذكرت الإذاعة المحلية «آر.بي.بي» أن النيران اشتعلت في الطائرة مما جعل أي عملية إنقاذ مستحيلة، وتم إرسال رجال الإطفاء وأفراد الشرطة المحلية لإخماد الحريق والقيام بجهود الإنقاذ الأولية.

ولا تزال أسباب الحادث مجهولة، وأعلنت السلطات المحلية أنها ستجري تحقيقاً في الأمر.

وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حطاماً يتصاعد منه الدخان لما يبدو أنه طائرة صغيرة في سهول قاحلة.

وتعد خطوط نازكا، وهي رسومات ضخمة وأشكال هندسية محفورة في السهول الصحراوية في جنوب البلاد، إحدى الوجهات السياحية الرئيسية في بيرو، إذ تجذب ما يقرب من 100 ألف زائر سنوياً. وعادة ما يشاهدها الزوار من طائرات صغيرة تحلق فوق الموقع.

وتم تعليق الرحلات الجوية فوق خطوط نازكا، التي تنطلق من مطار ماريا رايش القريب، الجمعة، بسبب سرعة الرياح التي تجاوزت 40 كيلومتراً في الساعة، مما أدى إلى إثارة الغبار وتقليل الرؤية.