تأكد غياب السويسري مانزامبي عن مواجهة الأرجنتين

أعلن مورات ياكين، المدير الفني للمنتخب السويسري، الجمعة، أن فريقه سيفتقد لجهود نجمه المصاب يوهان مانزامبي في مباراة دور الثمانية بكأس العالم أمام حامل اللقب، منتخب الأرجنتين.

وقال ياكين في مؤتمر صحافي قبل مباراة السبت: «للأسف، لن يتمكن يوهان من اللعب غداً، لقد حاولنا تجهيزه، لكن لم نتمكن بعد».

وكان مانزامبي قد اضطر للتوقف عن التدريب قبل يوم من مباراة دور الستة عشر أمام كولومبيا بسبب إصابة في الركبة، وغاب عن المباراة التي فاز فيها فريقه بركلات الترجيح وسجّل مانزامبي (20 عاماً)، والذي من المقرر أن ينتقل إلى نيوكاسل الإنجليزي قادماً من فرايبورغ الألماني، 3 أهداف في البطولة.

ووصف ياكين غياب مانزامبي بالصدمة، خاصة بعد عدم تعافيه في الوقت المناسب، وقال: «إنه أمر مؤلم للغاية».

ورغم ذلك فإن آمال المنتخب السويسري عالية في مواجهة منتخب الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي.