تشافاريا من فاييكانو إلى تشيلسي مقابل 25 مليون يورو

اتفق نادي رايو فاييكانو على أغلى صفقة في تاريخه، بانتقال بيب تشافاريا ظهير أيسر الفريق إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو بخلاف الحوافز المالية الإضافية.

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه سيتم الإعلان عن الصفقة رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة بعد انتهاء الناديين من وضع اللمسات الأخيرة على كل البنود.

وأشارت الصحيفة إلى أن الناديين توصلا إلى اتفاق على إتمام الصفقة بمبلغ أقل، بعدما اشترط فاييكانو في البداية الحصول على 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد تشافاريا، وتم التوصل إلى اتفاق بأن يكون الشرط الجزائي 25 مليون يورو.

وتألق تشافاريا في الموسم الماضي، وكان ركيزة أساسية في صفوف الفريق المدريدي، حيث شارك في 44 مباراة بثلاث مسابقات محلية وقارية، وسجل هدفاً واحداً أمام أتلتيكو مدريد إضافة إلى تقديمه ثلاث تمريرات حاسمة.

وبخلاف تشيلسي، كان باير ليفركوزن بقيادة مدربه كارليس مارتينيز يريد ضم الظهير الأيسر، لكن لاعب فاييكانو اختار اللعب في الدوري الإنجليزي والعمل تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

ومن المنتظر أن يعوض تشافاريا رحيل مارك كوكوريا الذي انتقل من تشيلسي إلى ريال مدريد، وسيتنافس في الجبهة اليسرى مع الهولندي جوريل هاتو.

وتنقل تشافاريا في مشواره مع كرة القدم بين أندية فيجيريس، وأولوت، وسرقسطة، ورايو فييكانو، ويستعد لأول تجربة خارج حدود إسبانيا.