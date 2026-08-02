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الرياضة رياضة عالمية

جماهير أتلتيكو مدريد تجدد دعمها للفريق

جماهير أتلتيكو مدريد الإسباني تدعم ناديها (رويترز)
جماهير أتلتيكو مدريد الإسباني تدعم ناديها (رويترز)
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جماهير أتلتيكو مدريد تجدد دعمها للفريق

جماهير أتلتيكو مدريد الإسباني تدعم ناديها (رويترز)
جماهير أتلتيكو مدريد الإسباني تدعم ناديها (رويترز)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم عن وصول عدد حاملي التذاكر الموسمية لمباريات الفريق إلى 500.‏61 شخص وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن جماهير أتلتيكو مدريد أثبتت ولاءها مجدداً بوصفها من الركائز التي لا غنى عنها في فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الموسم المقبل.

وتابعت أنه حتى الآن وصل عدد المشتركين في التذاكر الموسمية للفريق إلى 500.‏61 شخص لمباريات الفريق في ملعبه «واندا ميتروبوليتانو».

وذكرت أن نحو 98 في المائة من حاملي التذاكر الموسمية قاموا بتجديد اشتراكهم خلال فترة بيع التذاكر الموسمية هذا الصيف.

وأسفر التجديد عن تبقي 1200 مقعد وتم شغل هذه المقاعد سريعاً بأصحاب الأسماء الأولى في قائمة الانتظار.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني إسبانيا

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