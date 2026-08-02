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الرياضة رياضة عالمية

أياكس الهولندي يقترب من التعاقد مع تير شتيغن

الحارس الألماني الدولي مارك أندير تير شتيغن يقترب من أياكس (د.ب.أ)
الحارس الألماني الدولي مارك أندير تير شتيغن يقترب من أياكس (د.ب.أ)
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أياكس الهولندي يقترب من التعاقد مع تير شتيغن

الحارس الألماني الدولي مارك أندير تير شتيغن يقترب من أياكس (د.ب.أ)
الحارس الألماني الدولي مارك أندير تير شتيغن يقترب من أياكس (د.ب.أ)

ينتظر أياكس الهولندي إتمام صفقة انضمام الحارس الألماني الدولي مارك أندير تير شتيغن إلى صفوفه قادماً من برشلونة الإسباني، كما يرغب في ضم لاعب آخر من النادي الكاتالوني.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن تير شتيغن يوجد في أمستردام منذ الجمعة، وينتظر إتمام عملية انضمامه لأياكس، فيما يرغب النادي الهولندي في إتمام الصفقة ويضع نصب عينيه على التعاقد مع المدافع الشاب جوفري تورينتس من برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من غير المتوقع الإعلان الرسمي عن صفقة انضمام تير شتيغن إلى أياكس الأحد، لكن جميع الأطراف سواء اللاعب أو الناديين تشعر بثقة كبيرة تجاه ذلك بحيث تتم الصفقة الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير.

وتابعت أنه تم الاتفاق على كل شيء بعد أسابيع من المفاوضات، ويوجد تير شتيغن في أمستردام منذ أول من أمس الجمعة من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأوضحت أن أياكس، خلال مفاوضاته للتعاقد مع الحارس الألماني، أبدى اهتمامه أيضاً بضم الظهير الأيسر الشاب جوفري تورينتس، وعلمت الصحيفة أن النادي الهولندي يستكشف إمكانية الحصول على التعاقد مع اللاعب لكن المحادثات بين الطرفين ما زالت في مرحلتها الأولى.

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الرياضة كرة القدم برشلونة هولندا

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