مطالبات بوضع اسم «باريزي» على ملعب تدريب ميلان

تزايدت الأصوات المطالبة بإعادة تسمية جزء من ملعب «سان سيرو» أو ملعب تدريب ميلان الإيطالي على اسم القائد الأسطوري السابق فرانكو باريزي، الذي توفي عن عمر 66 عاماً.

وذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن ميلان وضع عدة خطط لتكريم باريزي، كما أنه يناقش خيارات أخرى لتوديع أحد رموزه بشكل يليق به.

ومن المقرر أن تقام الجنازة الثلاثاء، حيث سيحضرها العديد من المسؤولين في النادي ومنهم المالك الحالي جيري كاردينالي، والرئيس باولو سكاروني، والرئيس التنفيذي ماسيمو كالفيلي، وجميع الموظفين في مركز تدريبات النادي، كما سيحضرها عدد من زملائه السابقين في الفريق، كما سيحضر أيضاً المهاجم المكسيكي سانتياغو خيمنيز، والأميركي كريستيان بولسيتش، عوضاً عن باقي الفريق الموجود حالياً في أستراليا في جولة استعدادية للموسم الجديد، فيما لم يتأكد حضور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وفي الوقت نفسه، تزايدت المطالبات الجماهيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإعادة تسمية ملعب تدريب النادي أو جزء من الملعب باسم باريزي تكريماً له.