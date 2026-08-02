«رالي فنلندا»: باياري يفوز ويصعد للوصافة

فاز الفنلندي سامي باياري، سائق «تويوتا»، برالي بلاده الأحد محافظاً على صدارته التي حققها خلال الليل عبر المرحلتين الخاصتين في اليوم الأخير، لينهي السباق متقدماً على زميليه السويدي أوليفر سولبرغ، والويلزي إلفين إيفانز.

وبعد عشر جولات من أصل 14 في بطولة العالم للراليات، لا يزال إيفانز يتصدر الترتيب العام في السباق إلى اللقب العالمي، فيما أكد الفوز الثاني توالياً لباياري أنه النجم الصاعد الأبرز هذا الموسم، مرتقياً إلى المركز الثاني في الترتيب.

وقال باياري: «لا أعرف ماذا أقول. كان الفوز في إستونيا إنجازاً كبيراً، لكن الفوز على أرض الوطن له دائماً طعم خاص. لم تكن الأمور سهلة دائماً بالنسبة للفنلنديين، لكن بعد رالي مجنون، نجحنا في تحقيق ذلك».

ونُقل سائق «تويوتا» الفرنسي سيباستيان أوجييه ومساعده جوليان إنغراسيا إلى المستشفى السبت، بعد خروجهما عن طريق ترابي وسط الغابة بسرعة تقارب 130 كيلومتراً في الساعة، عندما فقد أوجييه السيطرة على السيارة أثناء اجتياز سلسلة من المنعطفات، ما أدى إلى انقلابها مرات عدة قبل أن تصطدم بشجرة.

وأمضى الثنائي الليل في المستشفى في إجراء احترازي للتأكد من عدم وجود إصابات داخلية، ولم يعودا إلى الرالي للمشاركة في مرحلتي الأحد.

وقال حامل اللقب العالمي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «من الواضح أن هذا ليس ما كنا نأمله في نهاية هذا الأسبوع، خصوصاً بعد البداية الجيدة جداً لهذا الرالي. الأهم هو أننا خرجنا أنا وملاحي سالمين. شكراً جزيلاً للفريق على بناء سيارة بهذه المتانة».

وتابع: «أود أيضاً أن أشكر جوليان على اعتنائه بي فور الاصطدام وعلى طمأنة عائلتي».

ويشكّل هذا الانسحاب عملياً نهاية آمال الفرنسي في إحراز لقبه العالمي العاشر، إذ بات يتأخر بفارق 62 نقطة عن إيفانز مع تبقي أربع مراحل على نهاية الموسم، فضلاً عن أنه سيتغيب على الأرجح عن واحد منها على الأقل كونه يشارك ببرنامج جزئي كما جرت العادة منذ تتويجه باللقب الثامن عام 2021.

كما انقلبت سيارة «تويوتا» الخاصة بإيفانز السبت، وأبدى شيئاً من الحرج بشأن حلوله في المركز الثالث.

وقال إيفانز الأحد: «كانت مجموعة من الظروف السوريالية. وأكثر من أي شيء آخر، نحن مدينون بالشكر للرجال الذين أصلحوا السيارة ظهر أمس. نعلم دائماً أنه يمكننا الاعتماد على هؤلاء الرجال».

وبعد حلوله ثالثاً في إستونيا، اكتفى الفرنسي أدريان فورمو هذه المرة بالمركز الرابع عقب صراع جميل مع إيفانز.

وقال سائق «هيونداي»: «استمتعت كثيراً بالفعل هذا الأسبوع خلف مقود هذه السيارة. لم نواجه أي مشاكل، باستثناء المطر بعد ظهر الجمعة. كانت معركة شرسة، خسرنا مركزاً واحداً، لكن ذلك كان جيداً لاكتساب الخبرة ومواصلة التعلم».

أما زميله البلجيكي تييري نوفيل، فاحتل المركز الخامس.