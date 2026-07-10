الكيني وانيوني يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 1000 متر

حطم الكيني إيمانويل وانيوني الرقم القياسي العالمي في سباق 1000 متر للرجال، بزمن قدره دقيقتان و11.83 ثانية، خلال لقاء موناكو ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى، الجمعة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي حققه مواطنه نواه نجيني قبل 27 عاماً بفارق 0.13 ثانية.
وأنهى وانيوني، البطل الأولمبي في سباق 800 متر، السباق متقدماً بنحو ثانية كاملة على البريطاني جيك وايتمان، بينما احتل الجزائري جمال سجاتي المركز الثالث.
وقال: «هذه المرة الأولى التي أركض فيها مسافة 1000 متر، وتحطيم الرقم القياسي العالمي مباشرة يجعلني سعيداً للغاية. أود أن أشكر الرياضيين الآخرين الذين دفعوني إلى أقصى حدودي».
وسباق 1000 متر حدث نادر، وليس مدرجاً في الألعاب الأولمبية أو بطولة العالم لألعاب القوى.