«فالورانت» تجتذب عشاق الرياضات الإلكترونية في مونديال باريس

في خضم الأجواء الحماسية لمنافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس، عبر عدد من الحضور عن شغفهم الكبير بلعبة فالورانت، مؤكدين أنها كانت السبب الرئيس لحضورهم منافسات الجمعة.

زائر للبطولة عبر عن إعجابه بلعبة فالورانت (الشرق الأوسط)

وقال عدد من المشجعين في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إنهم من عشاق لعبة فالورانت ويشجعون فريق فيتاليتي، معربين عن تطلعهم لرؤية الفريق يواصل تقديم مستوياته القوية في البطولة.

ولم يقتصر اهتمامهم على الرياضات الإلكترونية؛ إذ أكدوا كذلك متابعتهم للدوري السعودي وتشجيعهم لنادي النصر لوجود النجمين كريستيانو رونالدو وساديو ماني في صفوفه.

| عدسة «الشرق الأوسط» توثق المناطق المجهزة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة الفرنسية باريس في يومها الأول . pic.twitter.com/vpnzSqCU0w — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 10, 2026

وفي السياق ذاته، قال أحد المشجعين لـ«الشرق الأوسط» إن نسخة هذا العام ستكون مختلفة عن النسخ السابقة، موضحاً أنه رغم انخفاض عدد الألعاب المدرجة في البطولة مقارنة ببعض النسخ الماضية، فإنه يتوقع منافسات ممتعة ومستوى تنافسياً عالياً، مشيراً إلى أن حضوره اليوم جاء خصيصاً لمتابعة منافسات لعبة فالورانت.