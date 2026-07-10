هتان السيف قبل نزال المسرح العالمي: لا أعرف الخوف

أقامت رابطة دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الخميس في الرياض، مؤتمراً صحافياً لمرحلة قياس الأوزان، استعداداً لانطلاق المنافسات الجمعة على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي، بمشاركة نخبة من المقاتلين.

وتتجه الأنظار إلى المقاتلة السعودية هتان السيف، التي تستهل مشوارها الاحترافي تحت مظلة «PFL MENA»، عندما تواجه الجزائرية دانية أوحاشي في النزال الرئيسي للأمسية، بعدما أكدت خلال المؤتمر الصحافي أن الشعور بالتوتر قبل أي نزال، يعدّ أمراً طبيعياً يمر به جميع الرياضيين، لكنه لا يعني الخوف أو عدم الجاهزية، مشيرة إلى أنها أكملت استعداداتها وتتطلع إلى تقديم أداء مشرف في هذه المحطة المهمة من مسيرتها.

بينما أكد المقاتل السعودي مالك باسهل، الذي يواجه المغربي عماد العزامي في نزال استعراضي ضمن وزن الذبابة، أنه سيدخل المواجهة بعقلية هجومية، ويسعى إلى حسمها بأفضل صورة ممكنة، معرباً عن ثقته بالتحضيرات التي خاضها خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال المقاتل السعودي سعود الملحم، الذي يلتقي المصري عبد الحليم الحوفي في نزال استعراضي للهواة، إن البطولات المحلية كانت نقطة انطلاقه، وإنه يتطلع إلى إثبات حضوره على الساحة الدولية، مؤكداً أن هدفه الوصول إلى العالمية ورفع اسم المملكة في رياضة الفنون القتالية المختلطة.

وفي منافسات بطولة وزن الويلتر، أبدى الجزائري بدر الدين الدياني احترامه لمنافسه المصري يوسف عادل، مؤكداً أن الاحترام المتبادل لا يتعارض مع الرغبة في تقديم أفضل أداء داخل القفص، وأنه جاهز لخوض مواجهة قوية يتطلع من خلالها إلى مواصلة مشواره في البطولة.

بدوره، أكد يوسف عادل أنه استعد جيداً لهذا النزال، ويدرك قوة منافسه، لكنه يثق في قدراته ويطمح إلى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على اللقب.

وقال المغربي عماد العزامي إن مواجهة مالك باسهل أمام جماهيره تمنحه دافعاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديه، مشيراً إلى أن مثل هذه النزالات تمثل فرصة لإظهار إمكاناته وتحقيق نتيجة إيجابية.

من جهته، أوضح المصري عبد الحليم الحوفي أن مواجهة مقاتل سعودي على أرضه وأمام جماهيره تمثل تحدياً كبيراً، مؤكداً أنه حضر إلى الرياض من أجل المنافسة وتحقيق الفوز.

وشهدت مراسم قياس الأوزان نجاح جميع المقاتلين، لتُعتمد جميع النزالات رسمياً، يتقدمها النزال الرئيسي بين السعودية هتان السيف والجزائرية دانية أوحاشي، إلى جانب المواجهة المشتركة الرئيسية التي تجمع اللبناني حسن شعبان والأردني حازم كيالي ضمن منافسات وزن الويلتر.

وتشهد البطولة إقامة نزالات ضمن منافسات وزني الريشة والويلتر، إلى جانب عدد من النزالات الاستعراضية، في إطار مواصلة المنافسة نحو لقب الموسم، بمشاركة نخبة من مقاتلي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وسط توقعات بحضور جماهيري لافت وتغطية إعلامية واسعة للحدث.