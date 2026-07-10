كوبا دا كوستا... من خيتافي الإسباني إلى الخلود

أعلنت إدارة نادي الخلود «رسمياً»، إتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب كوبا دا كوستا، قادماً من صفوف نادي خيتافي النشط في الدوري الإسباني، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية إدارة النادي لتعزيز صفوف الفريق بعناصر أجنبية قادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، وضمان ظهور الفريق بمستوى مشرف وتنافسي في «دوري روشن للمحترفين».

وبدأ دا كوستا المهاجم والجناح الأيسر الإسباني، ذو الأصول التي تعود إلى غينيا بيساو، مسيرته الكروية في الفئات السنية لعدة أندية إسبانية؛ أبرزها أكاديمية نادي ألميريا، قبل أن يخوض تجربة احترافية في الدوري السلوفيني الممتاز مع نادي تابور سيزانا، ثم عاد إلى إسبانيا ليتألق في صفوف كونكينسي، وانتقل بعدها إلى محطته الأبرز مع نادي خيتافي، حيث تم تصعيده للفريق الأول، وشارك في «الليغا» مسجلاً في شباك لاس بالماس، قبل أن يقضي فترة إعارة مؤخراً مع نادي أندرلخت البلجيكي.

والتحق دا كوستا مباشرة بمعسكر الفريق المقام في إسبانيا منذ 5 يوليو (تموز) الحالي ويمتد حتى الـ29 من الشهر ذاته، ويشتمل على تمارين صباحية ومسائية، على أن يخوض فيها الفريق 3 مباريات ودية.