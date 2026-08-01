عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الاهلي يتوصل لاتفاق مع عبد الله رديف لـ4 أعوام

عبد الله رديف (المنتخب السعودي)
عبد الله رديف (المنتخب السعودي)
TT
TT

الاهلي يتوصل لاتفاق مع عبد الله رديف لـ4 أعوام

عبد الله رديف (المنتخب السعودي)
عبد الله رديف (المنتخب السعودي)

كشفت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه النهائي مع عبدالله رديف، لاعب الهلال السابق، بعقد يمتد لأربعة أعوام، وذلك بعد استكمال المفاوضات بين الطرفين.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت في وقت سابق بالكشف عن توصل الأهلي إلى اتفاق مع اللاعب، قبل أن تشهد المفاوضات بعض المستجدات في ظل وجود اهتمام من نادي الدرعية، إلا أن الأهلي نجح في حسم الملف والوصول إلى اتفاق نهائي مع رديف.

وأكدت المصادر أن الطرفين أنهيا جميع البنود التعاقدية، ولم يتبق سوى استكمال الإجراءات الإدارية والتوقيع الرسمي، تمهيداً للإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

مواضيع
الدوري السعودي النادي الأهلي السعودي دوري النخبة الآسيوي كرة القدم الرياضة نادي الهلال السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

نيوم يقترب من ضم الفرنسي شوتارد

رياضة سعودية جوريس شوتارد (الشرق الأوسط)

نيوم يقترب من ضم الفرنسي شوتارد

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة نادي نيوم دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في نادي بريست الفرنسي من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي جوريس شوتارد.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية بن رحمة محتفلاً بهدفه في لاس بالماس (موقع نادي نيوم)
رياضة سعودية

نيوم يختتم معسكر ماربيا بفوز معنوي على لاس بالماس

اختتم فريق نادي نيوم، الجمعة، معسكره الإعدادي الخارجي في ماربيا، الذي استمر 22 يوماً، وشمل برنامجاً تحضيرياً مكثفاً وحصصاً تدريبية صباحية ومسائية.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية مارسين بولكا (موقع نادي نيوم)
رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مرسيليا يطلب حارس نيوم

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي تقدمت بعرض لحارس نيوم؛ مارسين بولكا.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية معيض الشهري (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: معيض الشهري يتراجع عن خوض انتخابات «اتحاد القدم»

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» اليوم (الجمعة)، أنَّ معيض الشهري قرَّر عدم التَّقدُّم بقائمته الانتخابية لخوض انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية جماهير التعاون تعلق آمالها على حمد الله في الموسم الجديد (موقع النادي)
رياضة سعودية

التعاون يؤسس لهويته الكروية الجديدة

أنهى فريق التعاون معسكره الخارجي في هولندا، بلقاء ودي أمام الدحيل القطري كسبه بنتيجة 3/1.

خالد العوني (بريدة )