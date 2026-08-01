الاهلي يتوصل لاتفاق مع عبد الله رديف لـ4 أعوام

كشفت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه النهائي مع عبدالله رديف، لاعب الهلال السابق، بعقد يمتد لأربعة أعوام، وذلك بعد استكمال المفاوضات بين الطرفين.

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي مع عبدالله رديف، مهاجم الهلال السابق، للانضمام إلى صفوف الفريق.https://t.co/8C5SjislP3 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 23, 2026

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت في وقت سابق بالكشف عن توصل الأهلي إلى اتفاق مع اللاعب، قبل أن تشهد المفاوضات بعض المستجدات في ظل وجود اهتمام من نادي الدرعية، إلا أن الأهلي نجح في حسم الملف والوصول إلى اتفاق نهائي مع رديف.

وأكدت المصادر أن الطرفين أنهيا جميع البنود التعاقدية، ولم يتبق سوى استكمال الإجراءات الإدارية والتوقيع الرسمي، تمهيداً للإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.