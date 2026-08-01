منها الزبادي... 9 أطعمة مخمّرة تدعم صحة الأمعاء

لا تقتصر فوائد الأطعمة المخمّرة على تحسين الهضم فحسب، بل قد تمتد إلى دعم المناعة وتعزيز توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء. ويشير خبراء إلى أن إدراج بعض هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي قد ينعكس إيجاباً على صحة الجهاز الهضمي، ويمنح الجسم فوائد تتجاوز ما قد يتوقعه كثيرون.

ويعدد تقرير نشره موقع «فيريويل هيلث»، أبرز الأطعمة المخمّرة التي يرى الخبراء أنها قد تدعم صحة الأمعاء وتحسن توازن البكتيريا النافعة فيها.

خل التفاح

ويُصنع خل التفاح عبر تخمير عصير التفاح، ويحتوي على بكتيريا نافعة ناتجة عن عملية التخمير قد تساعد في تحسين بيئة الأمعاء ودعم جهاز المناعة. وينصح باختيار الأنواع غير المبسترة، لأن البسترة تقضي على البكتيريا المفيدة.

الكيمتشي

الكيمتشي، وهو طبق كوري تقليدي يعتمد على الملفوف المخمّر، يحتوي على تنوع أكبر من البكتيريا النافعة مقارنة بمخلل الملفوف (ساوركراوت). كما يتميز بغناه بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وقد يُسهم تناوله بانتظام في تحسين الهضم، وخفض الكوليسترول، وتعزيز المناعة.

الكيمتشي طبق كوري تقليدي يعتمد على الملفوف المخمّر (بكسلز)

الكفير

الكفير مشروب ألبان مخمّر غني بالبروبيوتيك، ويساعد على زيادة تنوع البكتيريا المفيدة في الأمعاء، كما يحتوي على «بريبايوتيك» يغذي هذه البكتيريا. وأظهرت دراسات أن شربه بانتظام قد يخفف بعض أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي، كما أنه يحتوي على نسبة أقل من اللاكتوز مقارنة بمنتجات ألبان أخرى.

الكومبوتشا

الكومبوتشا مشروب مخمّر يُحضَّر من الشاي والسكر والخميرة والبكتيريا، وقد تُضاف إليه الفواكه. وتشير دراسات إلى أن خصائصه البروبيوتيكية ومضادات الأكسدة التي يحتويها قد تساعد في تقليل اختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء، غير أن كمية البكتيريا المفيدة تختلف من منتج إلى آخر.

الميسو

الميسو معجون ياباني يُصنع من فول الصويا المخمّر، ويحتوي على بكتيريا نافعة قد تدعم عملية الهضم، وتعزز وظائف المناعة، وتساعد في تنظيم سكر الدم، وربما تقلل خطر الإصابة بالحساسية.

مخلل الملفوف (ساوركراوت)

يُنتج مخلل الملفوف عبر تخمير الملفوف ببكتيريا حمض اللاكتيك، ويحتفظ بمعظم بكتيرياه النافعة إذا كان طازجاً وغير مبستر. وقد يساعد تناوله في دعم صحة الأمعاء، لكن بعض المصابين بمتلازمة القولون العصبي قد يجدون صعوبة في تحمله.

التيمبيه

التيمبيه غذاء مصنوع من فول الصويا المخمّر باستخدام الفطريات والبكتيريا النافعة، كما يتميز بغناه بالألياف. غير أن كثيراً من أنواعه تُبستر أو تُطهى قبل الاستهلاك، مما قد يقلل من محتواه من البكتيريا الحية.

الزبادي

يُعد الزبادي من أشهر مصادر البروبيوتيك، إذ يُنتج بإضافة بكتيريا نافعة إلى الحليب وتركه ليتخمر. وتشير الأبحاث إلى أن تناوله قد يساعد في تحسين توازن البكتيريا المعوية والتخفيف من أعراض متلازمة القولون العصبي، مثل الانتفاخ والإسهال والإمساك.

المخللات المخمّرة

ليست كل المخللات متساوية؛ فالمخللات المصنوعة بالتخمير الطبيعي تحتوي على بكتيريا نافعة من حمض اللاكتيك قد تساعد في تحسين الهضم وزيادة امتصاص العناصر الغذائية، فضلاً عن احتوائها على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قد تُسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة. أما المخللات المصنعة بالخل فقط فلا توفر الفوائد البروبيوتيكية نفسها.